बेहद खूबसूरत हैं विवेक अग्निहोत्री की बेटी मल्लिका, इन दो फिल्मों में आ चुकी हैं नजर

फिल्म निर्माता विवेक अग्निहोत्री और अभिनेत्री पल्लवी जोशी के दो बच्चे हैं, बेटी का नाम मल्लिका अग्निहोत्री और बेटा का नाम मन्न अग्निहोत्री है।
विवेक अग्निहोत्री और पल्लवी जोशी की बेटी मल्लिका अग्निहोत्री एक्ट्रेस अभिनेत्री हैं। उन्होंने अपने पिता की फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' और 'द बंगाल फाइल्स' में अभिनय किया है।
पल्लवी जोशी ने बताया कि उन्होंने अपनी फिल्में बनाने से पहले अपने बच्चों से बात की थी। उन्हें डर था कि कहीं उनकी फिल्मों की वजह से उनके बच्चों को आगे चलकर नौकरी ढूंढने में दिक्कत न आए।
पल्लवी ने सिद्धार्थ कन्नन को दिए इंटरव्यू में बताया कि जब उन्होंने बच्चों के सामने अपना आइडिया रखा तो उन्होंने कहा, 'दोनों बच्चों ने कहा कि ये आपकी लाइफ है। आप बिल्कुल करो। अगर जरूरत पड़े तो हम भी आपकी मदद करेंगे।'
पल्लवी ने बताया कि 'द ताशकंद फाइल्स' में मल्लिका ने विवेक के अंडर असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया था।
पल्लवी ने ये भी बताया कि 'द कश्मीर फाइल्स' में दोनों बच्चों ने उनके साथ काम किया था। इतना ही नहीं, 'द बंगाल फाइल्स' में मल्लिका ने लाइन प्रोड्यूसर और उनके बेटे मन्न ने एसोसिएट डायरेक्टर के तौर पर काम किया है।
2022 में जब विवेक अग्निहोत्री ने 'पठान' फिल्म पर टिप्पणी की थी तो उनकी बेटी मल्लिका की ऑरेंज बिकिनी की तस्वीरें वायरल हो गई थीं जिसके बाद उन्होंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट प्राइवेट कर दिया था। हालांकि, अब उनका इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन है।