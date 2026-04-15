'महाराजा जैसे कपड़े और BMW में एंट्री', विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की शादी में घुस गया था अनजान शख्स

सिलेब्रिटीज जब शादी करते हैं तो शादी के इंतजाम के लिए पानी की तरह पैसा बहाते हैं। उनकी शादी में सिक्योरिटी का भी खास इंतजाम होता है। फिर भी कई बार होता है कि सिलेब्स की शादी को अनजान लोग गेटक्रैश कर लेते हैं। ऐसा ही कुछ विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की शादी में भी हुआ था।
विराट और अनुष्का की शादी का सिक्योरिटी इंतजाम देखने वाले यासीन खान ने बताया कि विराट और अनुष्का की शादी में एक अनजान शख्स घुस आया था और वो वहां आए सिलेब्स के साथ तस्वीरें क्लिक करा रहा था।
यासीन ने बताया कि उनकी शादी में एक गेटक्रैशर आए जिनकी ड्रेसिंग बिल्कुल राजा-महाराजा वाली थी। वो पूरा राजा-महाराजा वाले कपड़े पहनकर वहां BMW में आया था।
यासीन ने हिंदी रश के साथ खास बातचीत में बताया कि उस शख्स के साथ सफारी सूट पहने दो बाउंसर भी थे। उन्होंने कहा कि वो मेन फ्लोर पर थे, उनकी टीम नीचे थी। उनके सुपरवाइजर ने इवेंट मैनेजमेंट वाली कंपनी को बताया कि इस शख्स पर उन्हें शक है। तो एक बार वो लोग जाकर उनसे पूछ लें।
यासीन ने कहा कि गेस्ट लिस्ट चेक करने वाले जो लोग थे वो थोड़ा यंग, ट्रेनी टाइप के लोग थे। उन्होंने देखा कि जिस शख्स की बात हो रही है वो BMW से आया है तो इन लोगों ने बिना पूछे उसे जाने दिया। यासीन ने बताया कि उन्हें उनके सुपरवाइजर ने बताया कि ऐसा कोई शख्स ऊपर पहुंच गया है। उसकी चेकिंग नहीं हुई है, उससे कोई पूछताछ भी नहीं हुई है।
जानकारी मिलने के बाद यासीन उस शख्स पर नजर रखने लगे। जब वो उस शख्स पर नजर रखे हुए थे तो उन्होंने पाया कि वो एक कोने में खड़ा था। उसे जिस भी सिलेब के साथ तस्वीर क्लिक करानी होती थी, उनके साथ वो तस्वीर क्लिक करा रहा था और फिर कोने में खड़ा हो जा रहा था।
जब यासीन का शक यकीन में बदला तो उन्होंने उस शख्स से जाकर बात की। यासीन ने बताया कि उस शख्स ने किसी का नाम (कोई बड़ा नाम) लिया और कहा कि वो उसके रिश्तेदार हैं। वो (जिस शख्स का नाम लिया था) यहां आ नहीं पाए तो उन्होंने उसे भेजा है।
यासीन को फिर भी यकीन नहीं हुआ तो उन्होंने विराट कोहली के मैनेजर से पूछा कि क्या वो शख्स (जिसका ग्रेट-कैशर) इस इवेंट में इन्वाइटेड हैं? विराट कोहली के मैनेजर ने उन्हें बताया कि जिस शख्स का वो नाम ले रहे हैं वो यहां नहीं दिल्ली के फंक्शन में इन्वाइटेड हैं। यासीन को जब ये पता चला तो उन्होंने उस गेटक्रैशर को वहां से जाने के लिए कहा। उन्होंने उससे कहा कि जो लोग इस इवेंट में इन्वाइटेड हैं केवल वही यहां रह सकते हैं।
विराट अनुष्का की बात करें तो उन्होंने 11 दिसंबर 2017 को इटली के टस्कनी में एक निजी और सीक्रेट समारोह में शादी की थी। शादी के बाद मुंबई और दिल्ली में शानदार रिसेप्शन दिए गए, जिसमें क्रिकेट और बॉलीवुड जगत की हस्तियां शामिल हुई थीं।