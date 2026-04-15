'महाराजा जैसे कपड़े और BMW में एंट्री', विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की शादी में घुस गया था अनजान शख्स

विराट के मैनेजर से सवाल के बाद सच आया सामने

यासीन को फिर भी यकीन नहीं हुआ तो उन्होंने विराट कोहली के मैनेजर से पूछा कि क्या वो शख्स (जिसका ग्रेट-कैशर) इस इवेंट में इन्वाइटेड हैं? विराट कोहली के मैनेजर ने उन्हें बताया कि जिस शख्स का वो नाम ले रहे हैं वो यहां नहीं दिल्ली के फंक्शन में इन्वाइटेड हैं। यासीन को जब ये पता चला तो उन्होंने उस गेटक्रैशर को वहां से जाने के लिए कहा। उन्होंने उससे कहा कि जो लोग इस इवेंट में इन्वाइटेड हैं केवल वही यहां रह सकते हैं।