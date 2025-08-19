विराट, अनुष्का से हेमा तक, प्रेमानंद महाराज के भक्त हैं ये स्टार्स, एक ने किडनी डोनेट करने का दिया प्रस्ताव

प्रेमानंद महाराज को लेकर इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी चर्चा है। प्रेमानंद महाराज के कई भक्त हैं और इनमें कुछ सेलेब्स भी शामिल हैं तो चलिए बताते हैं आपको उन सेलेब्स के बारे में।
विराट कोहली और अनुष्का शर्मा कई बार प्रेमानंद महाराज के दर्शन करने जाते हैं। दोनों कई साल से उन्हें फॉलो कर रहे हैं।
सिंगर बी प्राक भी प्रेमानंद महाराज से मिलने गए थे। बी प्राक ने कीर्तन में भी हिस्सा लिया था।
हेमा मालिनी भी प्रेमानंद महाराज से मिलने वृंदावन के उनके आश्रम में गई थीं। उन्होंने काफी देर तक उनसे बातचीत की थी।
मीका सिंह भी प्रेमानंद महाराज से मिलने पहुंचे थे जहां उनसे पूछा गया कि क्या राधा नाम कभी गाया है? इस पर मीका सिंह ने कहा कि आज थोड़ा कोशिश कर लेंगे। इसके बाद वह राधा नाम का एक भजन गाते हैं। भजन को सुनने के बाद महाराज जी कहते हैं कि राधा नाम अमूल्य रत्न है।
आशुतोष राणा भी उनसे मिलने गए थे। इतना ही नहीं उन्होंने प्रेमानंद महाराज को शिव तांडव भी सुनाया था।
रवि किशन भी अपनी पत्नी के साथ प्रेमानंद महाराज से मिलने गए थे।
शिल्पा शेट्टी, राज कुंद्रा के साथ प्रेमानंद महाराज से मिलने गई थीं। इतना ही नहीं राज ने प्रेमानंद महाराज को अपनी एक किडनी डोनेट करने का प्रस्ताव भी दिया था।
वहीं टीवी एक्टर गुरमीत चौधरी भी देबीना बनर्जी और बेटियों के साथ प्रेमानंद महाराज से मिलने गए थे।