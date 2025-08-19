विराट, अनुष्का से हेमा तक, प्रेमानंद महाराज के भक्त हैं ये स्टार्स, एक ने किडनी डोनेट करने का दिया प्रस्ताव

मीका सिंह

मीका सिंह भी प्रेमानंद महाराज से मिलने पहुंचे थे जहां उनसे पूछा गया कि क्या राधा नाम कभी गाया है? इस पर मीका सिंह ने कहा कि आज थोड़ा कोशिश कर लेंगे। इसके बाद वह राधा नाम का एक भजन गाते हैं। भजन को सुनने के बाद महाराज जी कहते हैं कि राधा नाम अमूल्य रत्न है।