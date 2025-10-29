सपोर्टिंग एक्टर के किरदार के लिए विनोद खन्ना ने ली थी लीड हीरो अमिताभ जितनी फीस, इसलिए साथ नहीं किया काम

मुकद्दर का सिकंदर

साल 1978 में आई फिल्म मुकद्दर का सिकंदर में दोनों ने साथ काम किया था। ऐसा कहा जाता है दोनों इस फिल्म में साथ काम करने को लेकर सहज नहीं थे। रिपोर्ट के मुताबिक विनोद खन्ना इस फिल्म में अमिताभ के साथ काम करने के लिए सिर्फ इसलिए राजी हुए थे कि उन्हें मेकर्स ने लीड अमिताभ जितनी ही फीस ऑफर की थी। जबकि इस अमिताभ लीड थे और विनोद खन्ना सपोर्टिंग एक्टर।