सपोर्टिंग एक्टर के किरदार के लिए विनोद खन्ना ने ली थी लीड हीरो अमिताभ जितनी फीस, इसलिए साथ नहीं किया काम

Hindi Newsफोटोमनोरंजनसपोर्टिंग एक्टर के किरदार के लिए विनोद खन्ना ने ली थी लीड हीरो अमिताभ जितनी फीस, इसलिए साथ नहीं किया काम

बॉलीवुड एक्टर विनोद खन्ना और अमिताभ बच्चन ने लगभग एक साथ ही अपने करियर की शुरुआत की थी। एक समय ऐसा था जब दोनों में गहरी दोस्ती थी। शुरुआती फिल्में साथ की थीं लेकिन बाद में ये रिश्ता बिगड़ गया। दोनों के रिश्ते में दरार आ गई। इस दरार की एक वजह विनोद खन्ना की एक बात थी जो अमिताभ की कभी पसंद नहीं आई।

Usha ShrivasWed, 29 Oct 2025 12:00 PM
अमिताभ और विनोद खन्ना

ये 70 का दशक था जब अमिताभ और विनोद खन्ना अपनी पहचान बना चुके थे। दोनों एक्टर्स की कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल साबित हुई। साथ में भी दोनों ने कई फिल्मों में काम किया और फिर 1978 में आई एक फिल्म के बाद ये जोड़ी कभी स्क्रीन पर नहीं दिखी।

साथ फिल्में

उस दौर में दोनों ने फिल्म रेशमा और शेरा,हेरा फेरी, परवरिश, अमर अकबर एंथनी और मुकद्दर का सिकंदर जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम किया। इन फिल्मों में दोनों की ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री और प्रोफेशनल बॉन्डिंग साफ झलकती थी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि दोनों कभी साथ नहीं दिखे।

दोनों का रिश्ता

शुरुआती फिल्मों के दौरान दोनों का रिश्ता अच्छा था। एक कमरे में ठहरते थे, समुंद्र किनारे बैठ साथ दारू भी पीते थे। लेकिन 1978 आते-आते दोनों का रिश्ता बदल चुका था। अब दोनों ही स्टार बन चुके थे। एक एंग्री मैन बन पहचान बना चुका था। और दूसरा अपने लुक्स और पर्सनालिटी से दिल जीत रहा था।

मुकद्दर का सिकंदर

साल 1978 में आई फिल्म मुकद्दर का सिकंदर में दोनों ने साथ काम किया था। ऐसा कहा जाता है दोनों इस फिल्म में साथ काम करने को लेकर सहज नहीं थे। रिपोर्ट के मुताबिक विनोद खन्ना इस फिल्म में अमिताभ के साथ काम करने के लिए सिर्फ इसलिए राजी हुए थे कि उन्हें मेकर्स ने लीड अमिताभ जितनी ही फीस ऑफर की थी। जबकि इस अमिताभ लीड थे और विनोद खन्ना सपोर्टिंग एक्टर।

दरार

अमिताभ इस फिल्म में विनोद खन्ना की कास्टिंग से खुश नहीं थे। उस समय विनोद खन्ना सेट पर लेट पहुंचने के लिए मशहूर थे। वहीं अमिताभ समय के पाबंद थे।

आखिरी फिल्म

विनोद खन्ना की इस हरकत ने अमिताभ को परेशान कर दिया था. इसलिए मुकद्दर का सिकंदर दोनों की ये आखिरी फिल्म साबित हुई। इसके बाद ये सुपरहिट जोड़ी कभी किसी फिल्म में नहीं नजर आई।

