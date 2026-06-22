विजय थालापति ने गायकी में भी बिखेरा है जलवा, 25 से ज्यादा गाने किए हैं रिकॉर्ड, मिल चुके हैं कई अवॉर्ड्स

आज तमिल सिनेमा के सुपरस्टार विजय जोसेफ का जन्मदिन है! वैसे तो दुनिया उन्हें उनकी बेहतरीन एक्टिंग और दमदार डांस के लिए जानती है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि वे एक शानदार प्लेबैक सिंगर भी हैं।
विजय को तमिल अभिनेताओं में सबसे बेहतरीन और सक्रिय गायकों में से एक माना जाता है। उन्होंने म्यूजिक इंडस्ट्री के बड़े-बड़े दिग्गजों, जैसे इलैयाराजा और ए. आर. रहमान के साथ गाने गाए हैं।
विजय ने अपने सिंगिंग करियर की शुरुआत साल 1994 में आई फिल्म रसिगन के गाने 'बॉम्बे सिटी सुक्खा रोट्टी' से की थी।
साल 2005 में आई फिल्म सचिन का 'वाडी वाडी' गाना उनके सिंगिंग करियर का 25वां गाना था।
अपना 25वां गाना रिकॉर्ड करने के बाद, उन्होंने पूरा ध्यान एक्टिंग पर लगाने के लिए सिंगिंग से कुछ समय का ब्रेक ले लिया था।
साल 2012 में आई फिल्म 'तुप्पाक्की' के सुपरहिट गाने 'गूगल गूगल' से उन्होंने गायन की दुनिया में शानदार वापसी की।
'गूगल गूगल' गाने के लिए उन्हें 'विजय अवॉर्ड्स' में पसंदीदा गाने (फेवरेट सॉन्ग ऑफ द ईयर) का पुरस्कार मिला और 'साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवॉर्ड्स' (SIIMA) में बेस्ट प्लेबैक सिंगर का नॉमिनेशन भी मिला।
उनके बेहतरीन गानों के लिए उन्हें फिल्मफेयर अवॉर्ड्स साउथ में भी दो बार बेस्ट प्लेबैक सिंगर के लिए नॉमिनेट किया गया—पहली बार 2015 में 'येंदी येंदी' गाने के लिए और दूसरी बार 2016 में "सेल्फी पुल्ला" गाने के लिए।