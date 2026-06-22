विजय थालापति ने गायकी में भी बिखेरा है जलवा, 25 से ज्यादा गाने किए हैं रिकॉर्ड, मिल चुके हैं कई अवॉर्ड्स

फिल्मफेयर नॉमिनेशंस

उनके बेहतरीन गानों के लिए उन्हें फिल्मफेयर अवॉर्ड्स साउथ में भी दो बार बेस्ट प्लेबैक सिंगर के लिए नॉमिनेट किया गया—पहली बार 2015 में 'येंदी येंदी' गाने के लिए और दूसरी बार 2016 में "सेल्फी पुल्ला" गाने के लिए।