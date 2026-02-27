साउथ की इस फिल्म है में किडनैपर्स की मजेदार दुनिया, 8.3 IMDb के साथ देख डालें ये क्राइम-कॉमेडी

विजय सेतुपति की ये मस्त फिल्म जरूर देखें

वीकेंड आ चुका है। पूरे हफ्ते काम के बाद आपका भी रिलैक्स होकर घर पर फिल्म देखने का प्लान है तो हम आपकी मदद करेंगे। हिंदी फिल्मों से बोर हो गए हैं और साउथ सिनेमा में इंट्रेस्ट है तो आपके लिए मास्टरपीस है। फिल्म के हीरो विजय सेतुपति हैं। आईएमडीबी पर इसकी रेटिंग 8.3 है। फिल्म का जॉनर क्राइम, थ्रिलर, कॉमेडी है। आपको डार्क कॉमेडी पसंद है तो यह फिल्म जरूर देखनी चाहिए, खासकर आप बॉलीवुड के सेम फॉर्म्युला से बोर हो गए हों तो इसे देखें।