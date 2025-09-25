vijay sethupathi Maharaja Movie Will blow your mind with intense suspense 8.4 imdb rating Anurag Kashyap अपनी रिस्क पर देखें 2 घंटे 21 मिनट की सस्पेंस से भरी ये फिल्म, हिलाकर रख देगी दिमाग, 8.4 है IMDb रेटिंग
अपनी रिस्क पर देखें 2 घंटे 21 मिनट की सस्पेंस से भरी ये फिल्म, हिलाकर रख देगी दिमाग, 8.4 है IMDb रेटिंग

सस्पेंस फिल्मों का हर सीन आपको अपनी जगह से हिलने नहीं देता। आज हम आपको एक ऐसी ही सस्पेंस से भरी फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे देखकर आपका भी दिमाग हिल जाएगा।  

Priti Kushwaha, Thu, 25 Sep 2025
अपनी रिस्क पर देखें 2 घंटे 21 मिनट की सस्पेंस से भरी ये फिल्म

आप चाहे कितना भी रोमांटिक ड्रामा या फिर हॉरर फिल्में देख लें, लेकिन जो क्रेज सस्पेंस फिल्मों को लेकर होता वो किसी और के लिए नहीं। सस्पेंस फिल्मों का हर सीन आपको अपनी जगह से हिलने नहीं देता। आज हम आपको एक ऐसी ही सस्पेंस से भरी फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे देखकर आपका भी दिमाग हिल जाएगा।  

ये फिल्म है 'महाराजा'

हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं वो साउथ सिनेमा की शानदार मूवी है। ये फिल्म है 'महाराजा'। ये एक तमिल मूवी है जो  आपको पूरे 2 घंटे 21 मिनट तक स्क्रीन से नजरें हटाने नहीं देगी।

सस्पेंस से भरी

थ्रिल, इमोशन और सस्पेंस से भरी 'महाराजा' फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दिया गया है। रिलीज होते ही मस्ट वॉच लिस्ट में शुमार हो गया है। 'महाराजा' की कहानी जितनी सादी लगती है, उतनी ही गहराई से दिल और दिमाग पर असर डालती है।

दिल और दिमाग पर डालती है असर

'महाराजा' दो मुख्य किरदारों पर बनी है, एक नाई और एक चोर। जब नाई चोरी की शिकायत लेकर पुलिस के पास पहुंचता है, तब लगता है कि ये एक आम केस है। लेकिन जैसे-जैसे परतें खुलती हैं, आप सोच भी नहीं सकते कि ये फिल्म आपको आपकी सोच से कितना आगे ले जाएगी।  

खतरनाक क्लाइमैक्स

फिल्म में इमोशनल के साथ-साथ खतरनाक क्लाइमैक्स आता है, आप महसूस करते हैं कि ये सिर्फ एक थ्रिलर नहीं बल्कि एक बेहद भावनात्मक सफर है। ।

विजय सेतुपति लीड रोल में

अब बात कर लेते हैं फिल्म के लीड स्टार्स की। बता दें कि 'महाराजा' में विजय सेतुपति लीड रोल में हैं। विजय आज तमिल सिनेमा में नहीं बल्कि हर किसी के फेवरेट बने हैं।  

फिल्ममेकर अनुराग कश्यप भी अहम किरदार में

'महाराजा' में खास बात ये है कि फिल्म में बॉलीवुड के फेमस फिल्ममेकर अनुराग कश्यप भी अहम किरदार निभा रहे हैं। इस फिल्म में अनुराग ने एक्टिंग की है। उनकी एक्टिंग ने हर किसी को न सिर्फ हैरान किया बल्कि खूब  सराहना बटोरी है।

IMDb रेटिंग

अगर आप भी इसे देखना चाहते हैं तो ये नेटफ्लिक्स पर मौजूद है। क्रिटिक्स और दर्शकों ने इसके शानदार रिव्यू दिए हैं। यही वजह है कि IMDb पर 'महाराजा' को 10 में से 8.4 की जबरदस्त रेटिंग मिली है।

