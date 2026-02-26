विजय देवरकोंडा बैंक जॉब के लिए छोड़ने वाले थे एक्टिंग, जानें क्या करते हैं एक्टर के पिता

विजय पर था प्रेशर

उन्होंने बताया कि वो पढ़ाई में अच्छे थे। उन्होंने अपने एग्जाम में टॉप किया था। एक्टिंग डेब्यू के बाद भी जब विजय के पास काम नहीं था तब उनकी बहन उनसे धीरे-धीरे सवाल करने लगी कि अब वो क्या करेंगे। इसी दौरान उनकी बहन उन्हें जॉब एप्लिकेशन्स भेजती थीं। उनसे उनका फॉलोअप लेती थीं। उनके परिवार को उनके करियर की चिंता थीं। विजय ने बताया था कि उनपर बहुत ज्यादा प्रेशर था। आखिरकार जब जब उनकी फिल्म येवाडे सुब्रमण्यम आई तब उनके परिवार ने उनका सपोर्ट करना शुरू किया।