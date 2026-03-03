Virosh Sangeet: विजय देवरकोंडा-रश्मिका मंदाना की संगीत की तस्वीरों पर आया दिल, देवर के साथ एक्ट्रेस ने किया जमकर डांस

रश्मिका और विजय की एंट्री

रश्मिका और विजय ने अपने खास लोगों के बीच संगीत सेरेमनी में इस अंदाज में एंट्री ली थी। इस मौके पर एक्ट्रेस ने शिमरी लहंगा कैरी किया हुआ था। सिल्वर नेकपीस और बालों को बन शेप में बांधा हुआ था। वहीं विजय के लुक ने सभी को हैरान कर दिया। एक्टर ने ब्लैक शेरवानी स्टाइल आउटफिट को लॉन्ग ओवरकोट और नेकपीस के साथ अपना लुक पूरा किया।