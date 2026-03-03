Hindustan Hindi News
Virosh Sangeet: विजय देवरकोंडा-रश्मिका मंदाना की संगीत की तस्वीरों पर आया दिल, देवर के साथ एक्ट्रेस ने किया जमकर डांस

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की ग्रैंड शादी के बाद इनके संगीत की तस्वीरें सामने आ गई हैं। इस संगीत सेरेमनी की तस्वीर खुद दोनों एक्टर्स ने शेयर की हैं। इन तस्वीरों में विजय -रश्मिका की की खुशी देखी जा सकती है। दोनों ने एक दूसरे के साथ रोमांटिक डांस भी किया। 

Usha ShrivasMar 03, 2026 11:49 am IST
1/11

विजय और रश्मिका की ग्रैंड संगीत की तस्वीरें

विजय और रश्मिका की ग्रैंड शादी से संगीत की तस्वीरें उतनी ही शानदार हैं। किसी ड्रीमी सेलिब्रेशन जैसा हुआ था संगीत। विजय और रश्मिका ने 26 फरवरी को उदयपुर में ग्रैंड शादी की थी। लेकिन 24 फरवरी को दोनों की संगीत सेरेमनी हुई। जिसकी तस्वीरें अब सामने आ गई हैं। देखिए तस्वीरें-

2/11

रश्मिका और विजय की एंट्री

रश्मिका और विजय ने अपने खास लोगों के बीच संगीत सेरेमनी में इस अंदाज में एंट्री ली थी। इस मौके पर एक्ट्रेस ने शिमरी लहंगा कैरी किया हुआ था। सिल्वर नेकपीस और बालों को बन शेप में बांधा हुआ था। वहीं विजय के लुक ने सभी को हैरान कर दिया। एक्टर ने ब्लैक शेरवानी स्टाइल आउटफिट को लॉन्ग ओवरकोट और नेकपीस के साथ अपना लुक पूरा किया।

3/11

विजय और रश्मिका की परफॉरमेंस

अपने संगीत पर विजय और रश्मिका ने एक ड्रीमी परफॉरमेंस भी दी थी। दोनों को एक दूसरे की बाहों में देखा जा सकता है। बैकग्राउंड में चमकती लाइट्स इस शाम को और ज्यादा खास बना रही हैं।

4/11

विजय और रश्मिका के रोमांटिक डांस

विजय और रश्मिका के रोमांटिक डांस की ये तस्वीरें बता रही हैं कि दोनों कितने गहरे प्यार में हैं और कब से इस दिन का इंतजार कर रहे थे। ये किसी सपने के सच होने जैसा एहसास है।

5/11

प्यार का इज़हार

इस तस्वीर में रश्मिका घुटनों पर बैठ विजय के आगे अपने प्यार का इज़हार करती हुई नजर आ रही हैं। तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं।

6/11

खूबसूरत

इस तस्वीर को देखकर तो शायद आपको स्नोवाइट की कहानी भी सच लगने लगे। क्या खूबसूरत सीन है। एकदम फिल्मी। Virosh के फैंस ये तस्वीरें देखकर खुश होंगे।

7/11

बॉयज गैंग

इस ब्लैक एंड वाइट तस्वीर में विजय अपने बॉयज गैंग के साथ रश्मिका के लिए परफॉरमेंस दे रहे हैं। रश्मिका तालियां बजाती नजर आ रही हैं।

8/11

देवर के साथ डांस

रश्मिका ने अपने देवर के साथ भी एक परफॉरमेंस दी है। यहां वो डांस करती हुईं नजर आ रही हैं। इन तस्वीरों को खूब प्यार मिल रहा है।

9/11

रश्मिका और विजय का संगीत

रश्मिका और विजय के संगीत में परिवार और कुछ खास दोस्तों ने भी परफॉरमेंस दी है। इस संगीत सेरेमनी के लिए खास तरीके की सजावट की गई थी।

10/11

परिवार

यहां विजय और रश्मिका के परिवार वाले एक दूसरे से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। विजय मां के साथ नजर आ रहे हैं। दोनों परिवार अब एक हो गए हैं।

11/11

संगीत की शाम का फोटोशूट

ये संगीत की शाम की सबसे खूबसूरत तस्वीर। स्टारकपल को एक दूसरे के साथ देखा जा सकता है। ये फोटोशूट की तस्वीर है

