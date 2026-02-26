विजय देवराकोंडा और रश्मिका मंदाना की शादी के यूपी-बिहार में चर्चे, देखें रॉयल वेडिंग वेन्यू के 7 फोटोज

रश्मिका मंदाना और विजय देवराकोंडा की शादी उदयपुर के लग्जरी होटल में हुई। उनकी वेडिंग सेरिमनीज में करीबी लोग ही शामिल हुए हैं। दोनों अपनी जिंदगी के यादगार पलों की झलकियां इंस्टाग्राम स्टोरीज पर शेयर कर रहे हैं। दोनों की शादी के फंक्शस जिस होटल में हुए उसका नाम है मेंमेटोज बाई आईटीसी होटल्स (Mementos by ITC Hotels, Ekaaya)। उनके चाहने वाले सारे लोग इस जश्न में शामिल नहीं हो सकते, इसलिए यहां उस होटल की कुछ इनसाइड तस्वीरें हैं, जिन्हें देखकर आपकी धड़कनें बढ़ सकती हैं।
रश्मिका और विजय ने शादी के लिए जो होटल चुना है वो उदयपुर की आबादी से दूर एक खूबसूरत लोकेशन पर है। जहां से झील और पहाड़ियां दोनों दिखते हैं। चारों तरफ हरियाली है और यहां लग्जरी रूम्स और सुइट्स हैं।
यहां रुकना एक अलग एक्सपीरियंस होगा लेकिन आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है। Mementos by ITC Hotels website की वेबसाइट के मुताबिक, यहां अलग-अलग तरह के विलाज हैं। जिसमें वैली व्यू, लेक व्यू और प्रीमियम विला शामिल हैं।
वैली व्यू विला अरावली की पहाड़ियों से घिरा है। 45 स्क्वैयर मी के विला में 3 गेस्ट रुक सकते हैं। लेक व्यू विला भी इसी तरह है। प्रीमियम विला का साइज 63 स्क्वैयर मीटर है और इसमें भी तीन गेस्ट रुक सकते हैं।
होटल में अलग-अलग सुविधाओं के हिसाब से रुकने की व्यवस्था है। अगर आप दाम का आइडिया लेना चाहते हैं तो 45 स्क्वैयर मीटर में बने विला जिसमें 4 लोग रुक सकते हैं इसकी पर नाइट कीमत 35,499 रुपये के आसपास है। इसमें टैक्सेज और फीस नहीं शामिल है।
अगर लग्जरी विला की बात करें तो यहां पर नाइट रुकने का दाम 71,499 रुपये है। इसमें फी टैक्सेज और फीस शामिल नहीं है। सीजन, वीकेंड के हिसाब से दाम बदल सकता है।
होटल में रिलैक्स और चिल करने के लिए सारी सुविधाएं हैं। साथ ही किसी इवेंट या डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए भी बड़े हॉल और खान-पान के साथ सारी सुविधाएं हैं।
रश्मिका और विजय कई तस्वीरें शेयर कर चुके हैं जिनमें पूल पार्टी, गेम वगैरह की झलक मिली। उनकी हल्दी, मेहंदी और संगीत सेरिमनी के साथ दो रिवाजों से शादी भी यहीं हो रही है। तस्वीरें साभार: Mementos by ITC Hotels Ekaaya Udaipur website