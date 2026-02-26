विजय देवराकोंडा और रश्मिका मंदाना की शादी के यूपी-बिहार में चर्चे, देखें रॉयल वेडिंग वेन्यू के 7 फोटोज

रश्मिका-विजय इस लग्जरी होटल में कर रहे शादी

रश्मिका मंदाना और विजय देवराकोंडा की शादी उदयपुर के लग्जरी होटल में हुई। उनकी वेडिंग सेरिमनीज में करीबी लोग ही शामिल हुए हैं। दोनों अपनी जिंदगी के यादगार पलों की झलकियां इंस्टाग्राम स्टोरीज पर शेयर कर रहे हैं। दोनों की शादी के फंक्शस जिस होटल में हुए उसका नाम है मेंमेटोज बाई आईटीसी होटल्स (Mementos by ITC Hotels, Ekaaya)। उनके चाहने वाले सारे लोग इस जश्न में शामिल नहीं हो सकते, इसलिए यहां उस होटल की कुछ इनसाइड तस्वीरें हैं, जिन्हें देखकर आपकी धड़कनें बढ़ सकती हैं।