OTT पर फटाफट देख डालें रश्मिका-विजय की रोमांटिक फिल्में, जल्द एक बार फिर इस मूवी में आएंगे नजर

रश्मिका मंदाना विजय देवरकोंडा

कपल ने 3 अक्टूबर, 2025 को हैदराबाद में प्राइवेट सगाई की थी। वहीं, उदयपुर में दोनों की तेलुगु रीति-रिवाजों की अब वो शाम को कोडावा रीति-रिवाजों से शादी होगी। फैंस अब विजय और रश्मिका की शादी की तस्वीरों और रिसेप्शन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में देर किस बात की आपका ये इंतजार हम आसान बनाते हैं। आप फिलहाल घर बैठे उनकी रोमांटिक फिल्मों का मजा OTT प्लेटफॉर्म पर ले सकते हैं।