Vidya Balan Top 10 Highest Earning Bollywood Movies India Box Office Verdict includes two flop films full list here विद्या बालन की टॉप 10 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में, 2 थीं बॉक्स ऑफिस फ्लॉप
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोमनोरंजनविद्या बालन की टॉप 10 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में, 2 थीं बॉक्स ऑफिस फ्लॉप

विद्या बालन की टॉप 10 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में, 2 थीं बॉक्स ऑफिस फ्लॉप

आज हम आपको विद्या बालन की टॉप 10 भारत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों के बारे में बता रहे हैं। इस लिस्ट में दो ऐसी फिल्में भी हैं जो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। 

Harshita PandeyWed, 20 Aug 2025 10:47 PM
1/11

विद्या बालन

विद्या बालन बॉलीवुड की सबसे बेहतरीन हिरोइनों में से एक हैं। उन्होंने अपने करियर में कई हिट फिल्में दी हैं। आज हम आपको विद्या बालन की टॉप 10 सबसे ज्यादा (भारत में) कमाई करने वाली फिल्मों के नाम बता रहे हैं।

2/11

मिशन मंगल

लिस्ट में सबसे पहले साल 2019 में रिलीज हुई फिल्म मिशन मंगल है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी। boxofficeindia.com के मुताबिक, फिल्म ने भारत में 1 करोड़ 92 लाख 67 हजार की कमाई की थी।

3/11

द डर्टी पिक्चर

लिस्ट में दूसरे नंबर साल 2011 में रिलीज हुई फिल्म द डर्टी पिक्चर है। फिल्म ने भारत में 79 करोड़ 78 लाख 75 हजार की कमाई की थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस सुपर हिट थी।

4/11

लगे रहो मुन्नाभाई

लिस्ट में तीसरे नंबर पर साल 2006 में रिलीज हुई लगे रहो मुन्नाभाई है। फिल्म बॉक्स ऑफिस ब्लॉकबस्टर थी। फिल्म ने भारत में 74.88 करोड़ की कमाई की थी।

5/11

कहानी

लिस्ट में चौथे नंबर पर साल 2012 में रिलीज हुई फिल्म कहानी है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 57 करोड़ 81 लाख 25 हजार की कमाई की थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस हिट थी।

6/11

भूल भुलैया

लिस्ट में 5वें नंबर पर साल 2007 में रिलीज हुई फिल्म भुल भुलैया है। फिल्म बॉक्स ऑफिस हिट है। फिल्म ने भारत में 49 करोड़ 9 लाख 50 हजार की कमाई की थी।

7/11

हे बेबी

लिस्ट में छठे नंबर पर साल 2007 में रिलीज हुई फिल्म हे बेबी है। फिल्म बॉक्स ऑफिस हिट साबित हुई थी। फिल्म ने भारत में 47.12 करोड़ की कमाई की थी।

8/11

गुरु

लिस्ट में 7वें नंबर पर साल 2007 में रिलीज हुई फिल्म गुरु है। फिल्म बॉक्स ऑफिस हिट साबित हुई थी। फिल्म ने भारत में 45.49 करोड़ की कमाई की थी।

9/11

शादी के साइड इफेक्ट्स

लिस्ट में 8वें नंबर पर साल 2014 में रिलीज हुई फिल्म शादी के साइड इफेक्ट्स है। फिल्म बॉक्स ऑफिस फ्लॉप रही थी। फिल्म ने भारत में 38.31 करोड़ की कमाई की थी।

10/11

तुम्हारी सुलु

लिस्ट में 9वें नंबर पर साल 2017 में रिलीज हुई फिल्म तुम्हारी सुलु है। फिल्म बॉक्स पर औसत साबित हुई थी। फिल्म ने भारत में 32 करोड़ 99 लाख 25 हजार की कमाई की थी।

11/11

हमारी अधूरी कहानी

लिस्ट में 10वें नंबर पर 2015 में रिलीज हुई फिल्म हमारी अधूरी कहानी है। फिल्म बॉक्स ऑफिस फ्लॉप थी। फिल्म ने भारत में 32.99 करोड़ की कमाई की थी।

vidya balan