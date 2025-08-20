विद्या बालन की टॉप 10 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में, 2 थीं बॉक्स ऑफिस फ्लॉप

विद्या बालन बॉलीवुड की सबसे बेहतरीन हिरोइनों में से एक हैं। उन्होंने अपने करियर में कई हिट फिल्में दी हैं। आज हम आपको विद्या बालन की टॉप 10 सबसे ज्यादा (भारत में) कमाई करने वाली फिल्मों के नाम बता रहे हैं।
लिस्ट में सबसे पहले साल 2019 में रिलीज हुई फिल्म मिशन मंगल है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी। boxofficeindia.com के मुताबिक, फिल्म ने भारत में 1 करोड़ 92 लाख 67 हजार की कमाई की थी।
लिस्ट में दूसरे नंबर साल 2011 में रिलीज हुई फिल्म द डर्टी पिक्चर है। फिल्म ने भारत में 79 करोड़ 78 लाख 75 हजार की कमाई की थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस सुपर हिट थी।
लिस्ट में तीसरे नंबर पर साल 2006 में रिलीज हुई लगे रहो मुन्नाभाई है। फिल्म बॉक्स ऑफिस ब्लॉकबस्टर थी। फिल्म ने भारत में 74.88 करोड़ की कमाई की थी।
लिस्ट में चौथे नंबर पर साल 2012 में रिलीज हुई फिल्म कहानी है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 57 करोड़ 81 लाख 25 हजार की कमाई की थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस हिट थी।
लिस्ट में 5वें नंबर पर साल 2007 में रिलीज हुई फिल्म भुल भुलैया है। फिल्म बॉक्स ऑफिस हिट है। फिल्म ने भारत में 49 करोड़ 9 लाख 50 हजार की कमाई की थी।
लिस्ट में छठे नंबर पर साल 2007 में रिलीज हुई फिल्म हे बेबी है। फिल्म बॉक्स ऑफिस हिट साबित हुई थी। फिल्म ने भारत में 47.12 करोड़ की कमाई की थी।
लिस्ट में 7वें नंबर पर साल 2007 में रिलीज हुई फिल्म गुरु है। फिल्म बॉक्स ऑफिस हिट साबित हुई थी। फिल्म ने भारत में 45.49 करोड़ की कमाई की थी।
लिस्ट में 8वें नंबर पर साल 2014 में रिलीज हुई फिल्म शादी के साइड इफेक्ट्स है। फिल्म बॉक्स ऑफिस फ्लॉप रही थी। फिल्म ने भारत में 38.31 करोड़ की कमाई की थी।
लिस्ट में 9वें नंबर पर साल 2017 में रिलीज हुई फिल्म तुम्हारी सुलु है। फिल्म बॉक्स पर औसत साबित हुई थी। फिल्म ने भारत में 32 करोड़ 99 लाख 25 हजार की कमाई की थी।
लिस्ट में 10वें नंबर पर 2015 में रिलीज हुई फिल्म हमारी अधूरी कहानी है। फिल्म बॉक्स ऑफिस फ्लॉप थी। फिल्म ने भारत में 32.99 करोड़ की कमाई की थी।