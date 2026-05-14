दिलजीत दोसांझ के बाद अब वरुण धवन भी हुए नो एंट्री से बाहर, अब बनेगी नई कास्ट

वरुण नहीं हैं अब नो एंट्री 2 के सीक्वल का हिस्सा

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक वरुण अब फिल्म से बाहर हो गए हैं। वरुण अब फिल्म का हिस्सा नहीं हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि वरुण के फिल्म का पार्ट होना सही नहीं है। फिलहाल वरुण अपनी है जवानी तो इश्क होना है फिल्म के प्रमोशन में बिजी हैं। अब काफी बदलाव के साथ नो एंट्री के सीक्वल की कास्टिंग को लेकर काफी बदलाव आ रहे हैं और वरुण फिल्म में नहीं हैं।