वैलेंटाइन डे पर अगर अधूरी रह गई आपकी प्रेम कहानी, तो देख डालिए ये 8 फिल्में जो प्यार न मिल पाने पर देगी हिम्मत

आज का दिन प्यार करने वालों के बेहद खास है। वेलेंटाइन डे के खास मौके प्यार करने वाले अपने प्यार का इजहार करते हैं। लेकिन हर बार हर किसी की प्रेम कहानी पूरी हो ये जरूरी नहीं, कई बार लोगों का दिल भी टूट जाता है। आज हम आपको एक ऐसी बॉलीवुड फिल्मों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके एंड में लीड एक्टर और एक्ट्रेस आपस में मिल नहीं पाए और जुदा हो गए। तो चलिए जानते हैं उन फिल्मों के बारे में...
आयुष्मान खुराना और परिणीति चोपड़ा की फिल्म मेरी प्यारी बिंदु एक शानदार मूवी है। इस फिल्म में अभिमन्यु (आयुष्मान खुराना) और बिंदु (परिणीति चोपड़ा) एक-दूसरे से बेहद प्यार करते थे, लेकिन गुस्से और कन्फ्यूजन में के चलते वो अलग हो जाते हैं। वो जैसे-जैसे वे बड़े होते हैं, उनका रिश्ता बदलता है। तभी सब गड़बड़ हो जाता है।
यह फिल्म कुंदन (धनुष) के बचपन से ज़ोया (कपूर) के लिए गहरे (और जुनूनी) प्यार के इर्द-गिर्द घूमती है। हालांकि, उसकी भावनाएं वैसी ही रहती हैं, क्योंकि जोया को किसी दूसरे आदमी, अकरम (अभय देओल) से प्यार हो जाता है। लेकिन, जब कुंदन को पता चलता है कि वह अपनी पहचान के बारे में झूठ बोल रही है, तो वह पागल हो जाता है।
शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय बच्चन और माधुरी दीक्षित स्टारर देवदास हिट फिल्मों में गिनी जाती है। लेकिन दोनों के परिवार के बीच के प्यार ईगो, क्लास डिवाइड और समाज के दबाव ने उन्हें अलग कर दिया।
संजय लीला भंसाली की इस फिल्म में नंदिनी (ऐश्वर्या राय बच्चन) वनराज (अजय देवगन) से शादी करती है, लेकिन समीर (सलमान खान) से बहुत प्यार करती रहती है। फिल्म में नंदिनी को अपने परिवार की प्रतिष्ठा के लिए अपने प्यार की कुर्बानी देनी पड़ती है।
याद है जब जेजे ने कहा था, "मेरा दिल नहीं टूटना चाहिए?" हम सबने ऐसा महसूस किया था। मूवी में रणबीर कपूर और नरगिस फाखरी लीड रोल में हैं। ये फिल्म भी ऐसी रही, जिसके अंत में वो आपस में मिल नहीं पाए।
तेरे नाम मूवी एग्रेसिव रोमांस से शुरू होता है। फिल्म में सलमान खान और भूमिका चावला लीड रोल में होते हैं। एक तरफ जहां सलमान खान मानसिक बीमारी से जूझते हैं और जब वो ठीक होकर लौटते हैं तब तक उनकी प्रेमिका की शादी किसी और से हो जाती है, लेकिन उसे पहले ही वो जहर खाकर अपनी जान दे देती है।
आदित्य रॉय कपूर और श्रद्धा कपूर स्टारर इस म्यूजिकल रोमांस में प्यार को नशे और खुद को नुकसान पहुंचाने के साथ मिलाया गया है। इस मॉडर्न ट्रेजेडी में प्यार तो है, लेकिन जिंदा रहना नहीं।
अविनाश तिवारी और तृप्ति डिमरी के साथ, क्लासिक कहानी की यह मॉडर्न कहानी रॉ है। कैस का लैला के लिए प्यार जुदाई के बाद जुनून और पागलपन में बदल जाता है। यह प्यार का एक डरावना रूप ले लेता है।