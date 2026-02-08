प्यार के नाम पर इन फिल्मों में दिखी स्टॉकिंग और सनक, लिस्ट में आमिर खान की ये मूवी

डर

शाहरुख खान की 1993 में आई फिल्म को अगर आप आईएमडीबी पर टाइप करेंगे तो जॉनर में पाएंगे लिखा है- रोमांटिक, एक्शन थ्रिलर फिल्म। हालांकि, अगर आप ये फिल्म देखेंगे को इसमें शाहरुख खान का किरदार राहुल जुही चावला के किरदार किरण का पीछा करता है। उसका एक तरफा प्यार किरण को हर जगह फॉलो करता है। उसकी पर्सनल लाइफ में परेशानियां खड़ा करता है। शाहरुख खान को भले ही रोमांस का किंग कहा जाता हो, लेकिन इस फिल्म में शाहरुख खान एक स्टॉकर के रूप में नजर आए हैं। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.6 है।