प्यार के नाम पर इन फिल्मों में दिखी स्टॉकिंग और सनक, लिस्ट में आमिर खान की ये मूवी

बॉलीवुड की कई ऐसी फिल्में हैं जिसमें रोमांस के नाम पर स्टॉकिंग और ऑब्सेशन भर-भरकर दिखाया गया। आज हम आपको बॉलीवुड की ऐसी ही कुछ फिल्मों के नाम बता रहे हैं जिसमें प्यार के नाम पर स्टॉकिंग और ऑब्सेशन दिखाया गया। बता दें, हाल ही में जीनम अमान ने भी इंस्टा पर पोस्ट करके ये लिखा था कि हिंदी फिल्मों में सनक और स्टॉकिंग को रोमांस के तौर पर दिखाया जा रहा है।
सलमान खान की फिल्म तेरे नाम को उनके करियर की रोमांटिक फिल्मों में से एक माना जाता है। हालांकि, वो फिल्म अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि कैसे सलमान खान के किरदार राधे को भूमिका चावला के किरदार निर्जरा से एक तरफा प्यार हो जाता है। इसके बाद राधे भैया निर्जरा को परेशान करते हैं। उनके यार-दोस्त भी निर्जरा को परेशान करते हैं। राधे भैया अपने प्यार का इजहार करने के लिए निर्जरा को किडनैप तक कर लेते हैं। इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.2 है।
शाहरुख खान की 1993 में आई फिल्म को अगर आप आईएमडीबी पर टाइप करेंगे तो जॉनर में पाएंगे लिखा है- रोमांटिक, एक्शन थ्रिलर फिल्म। हालांकि, अगर आप ये फिल्म देखेंगे को इसमें शाहरुख खान का किरदार राहुल जुही चावला के किरदार किरण का पीछा करता है। उसका एक तरफा प्यार किरण को हर जगह फॉलो करता है। उसकी पर्सनल लाइफ में परेशानियां खड़ा करता है। शाहरुख खान को भले ही रोमांस का किंग कहा जाता हो, लेकिन इस फिल्म में शाहरुख खान एक स्टॉकर के रूप में नजर आए हैं। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.6 है।
साल 1994 में आई फिल्म अंजाम में शाहरुख खान एक बार फिर एक स्टॉकर के रूप में नजर आए थे। विजय (शाहरुख खान) को शिवानी (माधुरी दीक्षित) से प्यार हो जाता है। वो शिवानी को प्रपोज करते हैं, लेकिन शिवानी उनके प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती हैं। इसके बाद विजय शिवानी के जीवन को नर्क बना देता है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 6.6 है।
सोनम कपूर और धनुष की फिल्म रांझणा को बेस्ट रोमांटिक फिल्मों में से एक माना जाती है। हालांकि, जब आप फिल्म देखेंगे तो पाएंगे कुंदन (धनुष) को जोया हैदर (सोनम) से पहली नजर में प्यार हो जाता है। वो जोया के मर्जी के खिलाफ जाकर उनके पीछे पड़ जाता है। जोया जब कुंदन के प्यार को कबूल नहीं करती है तो वो अपने हाथ की नस काट लेता है। हाथ की कटी नस के बाद जोया को भी कुंदन से प्यार हो जाता है। इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.6 है।
अजय (आमिर खान) एक फोटोग्राफर होते हैं जिन्हें मॉडल अनीता (माधुरी दीक्षित) से प्यार हो जाता है। हालांकि, अनीता अजय को सिर्फ दोस्त मानती है और उसे विक्रम नाम के एक शख्स से प्यार हो जाता है। अजय को पता चल जाता है कि वो विक्रम से शादी करना चाहती है, लेकिन अजय फिर भी अनीता से शादी के सपने सजा रहा होता है। फिल्म के अंत में आप देखेंगे कि विक्रम को छोड़ अनीता अजय से ही शादी करती हैं। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 5 है।