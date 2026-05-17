Cannes 2026: उर्वशी ने कॉपी किया अमेरिकी मॉडल का साड़ी लुक? लोगों ने जमकर किया ट्रोल

कान फिल्म फेस्टिवल में बॉलीवुड की कई हिरोइनें हिस्सा लेने पहुंची हैं। इस लिस्ट में उर्वशी रौतेला का नाम भी शामिल है। हाल ही में सोशल मीडिया पर उर्वशी का एक साड़ी लुक वायरल हुआ।
उर्वशी रौतेला के इस लुक के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है। आइए जानते हैं क्यों।
सोशल मीडिया पर जैसे ही उर्वशी का ये लुक वायरल हुआ, लोग कहने लगे कि उर्वशी की साड़ी अमेरिकन मॉडल जिजी हदीद की उस साड़ी की कॉपी है जो उन्होंने मुंबई में साल 2023 में पहनी थी।
एक यूजर ने उर्वशी की वो साड़ी पहने हुए वीडियो शेयर की। इस वीडियो के साथ यूजर ने कैप्शन लिखा- उर्वशी रौतेला पहली भारतीय महिला बन गई हैं जिन्होंने रेड कार्पेट पर फेमस मॉडल की पहनी हुई साड़ी की कॉपी पहनी है।
एक दूसरे यूजर ने लिखा- उर्वशी रौतेला ऐश्वर्या राय जैसा बनने की कोशिश करती हैं, लेकिन ऐसे कॉपी की हुई साड़ी में वो ऐश्वर्या कैसे बनेंगी? एक यूजर ने लिखा- उर्वशी को क्या लगा था कि कोई नोटिस नहीं करेगा। एक ने लिखा- फिर उर्वशी कहेंगी कि ये गोल्डन-व्हाइट साड़ी पहनने वाली वो पहली महिला हैं।
उर्वशी रौतेला के लुक की बात करें तो उन्होंने व्हाइट साड़ी पहनी है जिसमें गोल्डन रंग का बॉर्डर है। उर्वशी ने लंबे गोल्ड इयररिंग्स और एक गोल्डन अंगूठी के साथ लुक पूरा किया। इसी के साथ उन्होंने व्हाइट रंग का बैग लिया हुआ है जो किसी गमले की तरह दिख रहा है। सोशल मीडिया पर लोग उस बैग का भी मजाक उड़ा रहे हैं।
गिगी हदीद की बात करें तो साल 2023 में गिगी जियो वर्ल्ड सेंटर में नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर के उद्घाटन के लिए भारत आई थीं। उन्होंने इवेंट के लिए गोल्डन व्हाइट साड़ी ही पहनी थी।