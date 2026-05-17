Cannes 2026: उर्वशी ने कॉपी किया अमेरिकी मॉडल का साड़ी लुक? लोगों ने जमकर किया ट्रोल

साथ में कैरी किया एक गमले जैसा दिखने वाला बैग

उर्वशी रौतेला के लुक की बात करें तो उन्होंने व्हाइट साड़ी पहनी है जिसमें गोल्डन रंग का बॉर्डर है। उर्वशी ने लंबे गोल्ड इयररिंग्स और एक गोल्डन अंगूठी के साथ लुक पूरा किया। इसी के साथ उन्होंने व्हाइट रंग का बैग लिया हुआ है जो किसी गमले की तरह दिख रहा है। सोशल मीडिया पर लोग उस बैग का भी मजाक उड़ा रहे हैं।