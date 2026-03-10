साउथ की 8 फिल्में और सीरीज इस हफ्ते होंगी रिलीज, एक की IMDb रेटिंग 7.3

फंकी

तेलुगू फिल्म 'फंकी' 13 मार्च को नेटफ्लिक्स पर आएगी। इसमें फिल्ममेकिंग की दुनिया के भीतर की उलझनों और सपनों की कहानी दिखाई गई है। कोमल नाम का एक युवा फिल्ममेकर अपनी पहली फिल्म बनाने का सपना देखता है, लेकिन शूटिंग शुरू होते ही बजट कंट्रोल से बाहर होने लगता है। इस वजह से प्रोड्यूसर पर भारी दबाव आ जाता है और आखिरकार कोमल को डायरेक्टर की कुर्सी छोड़नी पड़ती है। प्रोजेक्ट को पूरा करने की जिम्मेदारी चित्रा संभालती है और दोनों मिलकर सीमित संसाधनों में फिल्म खत्म करने की कोशिश करते हैं।