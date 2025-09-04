5 सिंतबर के दिन एक या दो नहीं, रिलीज हो रही हैं 7 फिल्में, दोगुना होगा वीकेंड का मजा

एक्शन, हॉरर, पॉलिटिकल-ड्रामा और हल्की-फुल्की कॉमेडी— ओटीटी और थिएटर लवर्स को सबकुछ एक ही दिन परोसा जाएगा। 5 सितंबर के दिन एक या दो नहीं, 7 फिल्में रिलीज होंगी। आइए जानते हैं कौन-सी फिल्में इस दिन आपका मनोरंजन करेंगी।
टाइगर श्रॉफ की सुपरहिट एक्शन फ्रेंचाइजी 'बागी' का अगला चैप्टर आने वाला है। 'बागी 4' हाई-ऑक्टेन स्टंट्स और पावर-पैक्ड फाइट सीक्वेंसेज से भरा होगा।
विवेक अग्निहोत्री की चर्चित फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' के बाद अब सिनेमाघरों में 'द बंगाल फाइल्स' आ रही है। इस फिल्म के जरिए विवेक अग्निहोत्री बंगाल की पॉलिटिकल और सोशल रिएलिटीज को सामने लाएंगे।
हॉरर लवर्स के लिए हॉलीवुड की सुपरहिट फ्रेंचाइजी 'कंज्यूरिंग' का चौथा पार्ट सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रहा है। 'कंज्यूरिंग 4' हिंदी समेत कई भाषाओं में रिलीज हो रही है।
रियल केस से प्रेरित क्राइम-थ्रिलर 'इंस्पेक्टर जेंडे' नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी। इसमें मुंबई पुलिस और अंडरवर्ल्ड की टकराहट को दिखाया गया है।
हल्की-फुल्की कॉमेडी और ड्रामा से सजी फिल्म 'उफ ये सियापा' भी 5 सितंबर के दिन सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। ये फिल्म रिलेशनशिप और मजेदार सिचुएशंस पर बेस्ड है।
राजकुमार राव की 'मालिक' सिनेमाघरों के बाद अब ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज होने जा रही है। पॉलिटिकल ड्रामा और अंडरवर्ल्ड की गहराई लिए यह फिल्म समाज और सत्ता के खेल को उजागर करती है।
'आंखों की गुस्ताखियां' जी5 पर स्ट्रीम होगी। ये एक रोमांटिक म्यूजिकल ड्रामा है जिसमें मासूम मोहब्बत और खूबसूरत गाने कहानी का दिल हैं।