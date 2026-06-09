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3 नई फिल्मों की रिलीज डेट हुई अनाउंस; लीड रोल में नजर आएंगे श्रद्ध कपूर और राजकुमार राव जैसे एक्टर्स

Upcoming Movies: सोमवार और मंगलवार के दिन तीन नई फिल्मों की रिलीज डेट अनाउंस हुई है। आइए आपको इन तीनों अपकमिंग फिल्मों की डिटेल्स देते हैं।

Vartika TolaniJun 09, 2026 03:26 pm IST
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आने वाली फिल्में

तीन बड़ी फिल्मों की रिलीज डेट का ऐलान हो चुका है। जी हां, 'स्त्री 2' के प्रोड्यूसर दिनेश विजान की मैडॉक फिल्म्स और करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शंस ने अपनी आने वाली धमाकेदार फिल्मों की डिटेल्स शेयर की हैं।

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दिनेश विजान और लक्ष्मण उतेकर की 'ईथा'

'छावा' के बाद प्रोड्यूसर दिनेश विजान और डायरेक्टर लक्ष्मण उतेकर एक बार फिर साथ आ रहे हैं। उनकी अगली फिल्म का नाम 'ईथा' (Eetha) है। इस फिल्म में श्रद्धा कपूर लीड रोल में नजर आएंगी।

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श्रद्धा कपूर की आने वाली फिल्म की रिलीज डेट

श्रद्धा कपूर के साथ इस फिल्म में रणदीप हुड्डा और मोहम्मद जीशान अय्यूब नजर आएंगे। ये फिल्म 28 अगस्त के दिन सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

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राजकुमार राव की 'प्रहार: द उज्ज्वल निकम स्टोरी' की डेट आउट

दिनेश विजान ने राजकुमार राव के साथ भी नई फिल्म अनाउंस की है। उनकी इस फिल्म का नाम 'प्रहार - द उज्ज्वल निकम स्टोरी' है। ये फिल्म देश को हिला देने वाली सच्ची घटनाओं से प्रेरित है और 7 अगस्त के दिन रिलीज होने वाली है।

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'प्रहार: द उज्ज्वल निकम स्टोरी' की स्टारकास्ट

अविनाश अरुण इस हार्ड-हिटिंग फिल्म को डायरेक्ट करने वाले हैं। इस फिल्म में राजकुमार राव के साथ वामिका गब्बी, जयदीप अहलावत और सिकंदर खेर जैसे मंझे कलाकार नजर आएंगे।

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टाइगर-जान्हवी की 'लग जा गले'

धर्मा प्रोडक्शंस ने अपनी इंटेंस एक्शन-एंटरटेनर फिल्म 'लग जा गले' का अनाउंसमेंट किया है। खास बात ये है कि इस फिल्म में पहली बार टाइगर श्रॉफ के साथ जाह्नवी कपूर नजर आएंगी।

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‘लग जा गले’ की रिलीज डेट

करण जौहर और अदार पूनावाला इस फिल्म को प्रोड्यूस करेंगे। वहीं राज मेहता इस डायरेक्ट करेंगे। ये फिल्म 14 मई 2027 को रिलीज होगी और इसमें टाइगर श्रॉफ, जान्हवी कपूर और लक्ष्य लीड रोल में नजर आएंगे।

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