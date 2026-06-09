3 नई फिल्मों की रिलीज डेट हुई अनाउंस; लीड रोल में नजर आएंगे श्रद्ध कपूर और राजकुमार राव जैसे एक्टर्स

राजकुमार राव की 'प्रहार: द उज्ज्वल निकम स्टोरी' की डेट आउट

दिनेश विजान ने राजकुमार राव के साथ भी नई फिल्म अनाउंस की है। उनकी इस फिल्म का नाम 'प्रहार - द उज्ज्वल निकम स्टोरी' है। ये फिल्म देश को हिला देने वाली सच्ची घटनाओं से प्रेरित है और 7 अगस्त के दिन रिलीज होने वाली है।