1000 करोड़ क्लब के एक्टर्स की रिलीज होने वाली है बड़ी फिल्में, एक स्टार की मूवी है भारत की सबसे महंगी फिल्म

अपकमिंग फिल्में

बॉलीवुड और साउथ के कई बड़े स्टार्स हैं जिनकी फिल्में रिलीज के लिए तैयार हैं। इनमें से कई तो ऐसे स्टार्स हैं जिनकी फिल्में पहले 1000 करोड़ कमा चुकी हैं यानी कि वे 1000 करोड़ क्लब के स्टार्स रहे हैं। अब बताते हैं कि इन स्टार्स की कौनसी फिल्में आने वाली हैं और जो फिल्में आएंगी वो भी बड़े प्रोजेक्ट हैं।