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1000 करोड़ क्लब के एक्टर्स की रिलीज होने वाली है बड़ी फिल्में, एक स्टार की मूवी है भारत की सबसे महंगी फिल्म

आज आपको बताते हैं 1000 करोड़ क्लब वाले एक्टर्स की अपकमिंग फिल्मों के बारे में। इस लिस्ट में कई बड़े बजट की फिल्में शामिल हैं। आप भी देखें ये लिस्ट।

Sushmeeta SemwalJul 23, 2026 07:02 pm IST
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अपकमिंग फिल्में

बॉलीवुड और साउथ के कई बड़े स्टार्स हैं जिनकी फिल्में रिलीज के लिए तैयार हैं। इनमें से कई तो ऐसे स्टार्स हैं जिनकी फिल्में पहले 1000 करोड़ कमा चुकी हैं यानी कि वे 1000 करोड़ क्लब के स्टार्स रहे हैं। अब बताते हैं कि इन स्टार्स की कौनसी फिल्में आने वाली हैं और जो फिल्में आएंगी वो भी बड़े प्रोजेक्ट हैं।

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शाहरुख खान

शाहरुख खान की फिल्म किंग आने वाली है। लास्ट वह साल 2023 में सुपरहिट फिल्में पठान और जवान जैसी मूवीज दे चुके हैं। किंग में शाहरुख के साथ दीपिका पादुकोण और सुहाना खान नजर आने वाले हैं। फिल्म 24 दिसंबर 2026 को रिलीज होगी।

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यश की टॉक्सिक

यश जो लास्ट फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 में नजर आए थे अब वह रामायण और टॉक्सिक में नजर आने वाले हैं। यश की मूवी टॉक्सिक 26 अगस्त को रिलीज होने वाली है। इस फिल्म में यश के साथ कियारा आडवाणी, तारा सुतारिया, नयनतारा अहम किरदार में हैं। यश की लास्ट मूवी केजीएफ चैप्टर 2 ने 1,215 करोड़ वर्ल्डवाइड कमाए थे।

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यश की रामायण

रामायण 4000 करोड़ के बजट की फिल्म है जिसमें यश, रावण का किरदार निभा रहे हैं। इसके अलावा वह मूवी के को प्रोड्यूसर भी हैं। रामायण दीवाली पर रिलीज होगी।

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प्रभास

प्रभास की 2 फिल्म आने वाली है जिसमें से एक का नाम है फौजी और दूसरी स्पिरिट। फौजी 3 दिसंबर को रिलीज होगी और स्पिरिट अगले साल यानी 2027 में रिलीज होगी।

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जूनियर एनटीआर

जूनियर एनटीआर की फिल्म आने वाली है ड्रैगन जो 11 जून 2027 को रिलीज होगी। लास्ट जूनियर एनटीआर फिल्म वॉर 2 में नजर आए थे। इस फिल्म के जरिए उन्होंने बॉलीवुड डेब्यू किया था। वहीं उससे पहले वह देवरा पार्ट 1 में नजर आए थे।

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अल्लू अर्जुन

अल्लू अर्जुन की फिल्म राका आ रही है। यह फिल्म 2027 में रिलीज होगी। लास्ट वह पुष्पा 2 में नजर आए थे जो साल 2024 में रिलीज हुई थी।

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रणवीर सिंह

रणवीर सिंह की फिल्म प्रलय आने वाली है। लास्ट रणवीर फिल्म धुरंधर 2 में नजर आए थे। प्रलय जॉम्बी सर्वाइवल थ्रिलर है। फिल्म 2027 में रिलीज होगी।

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