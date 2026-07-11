रवि किशन की बेटी रीवा पर भड़कीं उर्फी जावेद, बोलीं- पिछले जन्म में सांप थीं क्या?

उर्फी जावेद-रीवा किशन

उर्फी जावेद की बहन डॉली जावेद हाल ही में शो अलायंस से बाहर हुई हैं। डॉली के बाहर होने से उर्फी को काफी बुरा लगा है और उन्होंने रवि किशन की बेटी रीवा किशन पर नाराजगी भी जाहिर की है। उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें रवि किशन, डॉली की तारीफ करते हैं। वहीं रीवा भी उनकी बात पर हामी भरती हैं। लेकिन इसके बाद वह खुद डॉली के खिलाफ वोट करती हैं। उर्फी ने रीवा के लिए कमेंट किया कि वह सांप थीं क्या।