रवि किशन की बेटी रीवा पर भड़कीं उर्फी जावेद, बोलीं- पिछले जन्म में सांप थीं क्या?

उर्फी जावेद की बहन डॉली जावेद हाल ही में शो अलायंस से बाहर हुई हैं। डॉली के बाहर होने से उर्फी को काफी बुरा लगा है और उन्होंने रवि किशन की बेटी रीवा किशन पर नाराजगी भी जाहिर की है। उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें रवि किशन, डॉली की तारीफ करते हैं। वहीं रीवा भी उनकी बात पर हामी भरती हैं। लेकिन इसके बाद वह खुद डॉली के खिलाफ वोट करती हैं। उर्फी ने रीवा के लिए कमेंट किया कि वह सांप थीं क्या।
दरअसल, उर्फी ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें रवि किशन, डॉली को लेकर बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वह डिजर्व करती हैं गेम में रहना। रीवा जो वहां मौजूद होती हैं वह भी यही बोलती हैं। उर्फी का फिर कहना है कि वो सब बोलने के बावजूद रीवा उनमें से थीं जिन्होंने डॉली के खिलाफ वोट किया है।
उर्फी ने इस क्लिप को इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर किया और रीवा के फैसले पर सवाल उठाया और उन्हें डबल स्टैंडर्ड कहा। उर्फी ने लिखा, पिछले जन्म में सांप थी क्या?
वहीं डॉली ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर रीवा की फोटो शेयर की है लिखा, मैंने सांप देखे हैं।
डॉली के शो से जाने के बाद शो को लेकर काफी बात हो रही है। कुछ का मानना है कि डॉली का जाना सही नहीं है। वहीं ऐसे में उर्फी के इस पोस्ट ने अब इस मामले को और बढ़ा दिया है।
बता दें कि शो में डॉली काफी स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट्स में से एक थीं। लेकिन कुशाल टंडन और उनके अलायंस द्वारा खेली गई स्ट्रैटेजी की वजह से डॉली फंस गईं और वह शो से बाहर हो गईं।
कुछ दिनों पहले उर्फी तब काफी चर्चा में आई थीं जब उनको लेकर दावा किया गया कि उन्होंने अपना धर्म बदलकर अब हिंदू कर दिया है और नाम भी बदल दिया है। लेकिन उर्फी ने फिर क्लीयर किया कि ना तो उन्होंने धर्म बदला है और ना ही नाम बदला है। उन्होंने अपने खिलाफ झूठ बोलने वाली महिला की क्लास भी लगाई थी।
उर्फी की प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो वह लास्ट शो द ट्रेटर्स में नजर आई थीं पिछले साल। वह इस शो की विनर भी थीं।