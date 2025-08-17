Untitled StoPehchan Kon 2001 Highest Grossing Bollywood Film Clashed with Aamir Khan Most Popular film Lagaan Gadar 2001 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म, आमिर खान की मूवी के साथ हुआ था क्लैश
2001 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म, आमिर खान की मूवी के साथ हुआ था क्लैश

आज हम आपको साल 2001 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म के बारे में बता रहे हैं। इस फिल्म की सीधी टक्कर आमिर खान की फिल्म से हुई थी। दोनों फिल्में 15 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थीं। 

Harshita PandeySun, 17 Aug 2025 06:19 PM
2001 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म

पहचान कौन? में आज हम आपको साल 2001 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म के बारे में बता रहे हैं। इस फिल्म को ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म माना जाता है।

पहचान पाए फिल्म का नाम?

इस फिल्म में सनी देओल और अमीषा पटेल मुख्य भूमिका में नजर आए थे। क्या आप पहचान पाए फिल्म का नाम?

गदर एक प्रेमकथा

अगर नहीं, तो चलिए हम आपको बताते हैं। इस फिल्म का नाम है गदर एक प्रेमकथा। इस फिल्म की सीधी टक्कर आमिर खान की फिल्म के साथ थी।

लगान और गदर एक प्रेमकथा

आमिर खान की फिल्म लगान और सनी देओल की फिल्म गदर एक प्रेमकथा 15 जून, 2001 को रिलीज हुई थी। आमिर खान की फिल्म उस साल की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी।

गदर की कमाई

boxofficeindia.com की मानें तो सनी देओल की फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भारत में 76.88 करोड़ की कमाई की थी। यह फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्मों की सूची में आती है।

लगान की कमाई

आमिर खान की फिल्म लगान की बात करें तो इस फिल्म ने भारत में 34 करोड़ 30 लाख 50 हजार की कमाई की थी। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी।

अमीषा पटेल

अमीषा पटेल को गदर के लिए फिल्मफेयर का स्पेशल अवॉर्ड मिला था। आईएमडीबी की मानें तो फिल्म ने कुल 9 अवॉर्ड्स जीते थे।

गदर की आईएमडीबी रेटिंग

सनी देओल की फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.3 है। इस फिल्म को आप जी5 या प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं।

लगान की आईएमडीबी रेटिंग

आमिर खान की फिल्म लगान की बात करें तो फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 8.1 है। इस फिल्म को आप यूट्यूब पर रेंट करके देख सकते हैं।

