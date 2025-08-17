2001 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म, आमिर खान की मूवी के साथ हुआ था क्लैश

पहचान कौन? में आज हम आपको साल 2001 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म के बारे में बता रहे हैं। इस फिल्म को ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म माना जाता है।
इस फिल्म में सनी देओल और अमीषा पटेल मुख्य भूमिका में नजर आए थे। क्या आप पहचान पाए फिल्म का नाम?
अगर नहीं, तो चलिए हम आपको बताते हैं। इस फिल्म का नाम है गदर एक प्रेमकथा। इस फिल्म की सीधी टक्कर आमिर खान की फिल्म के साथ थी।
आमिर खान की फिल्म लगान और सनी देओल की फिल्म गदर एक प्रेमकथा 15 जून, 2001 को रिलीज हुई थी। आमिर खान की फिल्म उस साल की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी।
boxofficeindia.com की मानें तो सनी देओल की फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भारत में 76.88 करोड़ की कमाई की थी। यह फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्मों की सूची में आती है।
आमिर खान की फिल्म लगान की बात करें तो इस फिल्म ने भारत में 34 करोड़ 30 लाख 50 हजार की कमाई की थी। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी।
अमीषा पटेल को गदर के लिए फिल्मफेयर का स्पेशल अवॉर्ड मिला था। आईएमडीबी की मानें तो फिल्म ने कुल 9 अवॉर्ड्स जीते थे।
सनी देओल की फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.3 है। इस फिल्म को आप जी5 या प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं।
आमिर खान की फिल्म लगान की बात करें तो फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 8.1 है। इस फिल्म को आप यूट्यूब पर रेंट करके देख सकते हैं।