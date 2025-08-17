2001 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म, आमिर खान की मूवी के साथ हुआ था क्लैश

लगान और गदर एक प्रेमकथा

आमिर खान की फिल्म लगान और सनी देओल की फिल्म गदर एक प्रेमकथा 15 जून, 2001 को रिलीज हुई थी। आमिर खान की फिल्म उस साल की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी।