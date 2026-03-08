ICU में अनुराग डोभाल, मुनव्वर फारूकी, एल्विश यादव को हुई चिंता, ट्रोल्स पर भड़के अली गोनी

अभिषेक ने क्या कहा

अभिषेक भी अनुराग के साथ बिग बॉस 17 में थे। उन्होंने कहा कि इस स्थिति को मैं समझ पा रहा हूं। मैं भी एक वक्त पर मेंटल हेल्थ की समस्या से गुजरा हूं। उस वक्त आपको सुसाइड करने के विचार आते हैं, लेकिन वो सुझाव नहीं है। उन्होंने बताया कि वो दो दिन से अनुराग को कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अनुराग फोन नहीं उठा रहे हैं। उन्होंने ट्रोल्स से उन्हें ट्रोल न करने के लिए भी कहा। आखिर में अभिषेक कहते हैं- सुसाइड हल नहीं है, चाहे आप कितना भी परेशान हों।