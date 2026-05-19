उदित नारायण के इन 7 गानों को यूट्यूब पर मिले ज्यादा व्यूज, जिमी शेरगिल वाले सॉन्ग के 29मिलियन+

गानों को टोटल 1.43 बिलियन व्यूज

उदित नारायण के गानों को यूट्यूब चार्ट पर 1.43 बिलियन टोटल व्यूज मिल चुके हैं। यह ग्लोबल डेटा 19 अप्रैल से 16 मई 2026 तक का है। अब आप समझ सकते हैं कि उनकी पॉप्युलैरिटी कितनी जबरदस्त है। अगर भारत के शहरों की बात करें तो नंबर 1 पर पटना है, जहां उनके गानों के कद्रदान ज्यादा हैं। यहां देखिए उनके टॉप 7 गानों की लिस्ट...