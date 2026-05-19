उदित नारायण के इन 7 गानों को यूट्यूब पर मिले ज्यादा व्यूज, जिमी शेरगिल वाले सॉन्ग के 29मिलियन+

उदित नारायण के गानों को यूट्यूब चार्ट पर 1.43 बिलियन टोटल व्यूज मिल चुके हैं। यह ग्लोबल डेटा 19 अप्रैल से 16 मई 2026 तक का है। अब आप समझ सकते हैं कि उनकी पॉप्युलैरिटी कितनी जबरदस्त है। अगर भारत के शहरों की बात करें तो नंबर 1 पर पटना है, जहां उनके गानों के कद्रदान ज्यादा हैं। यहां देखिए उनके टॉप 7 गानों की लिस्ट...
उदित नारायण के गाने दिल लगा लिया को यूट्यूब पर सबसे ज्यादा व्यूज मिले हैं। 19 अप्रैल से 16 मई तक इस गाने को 29.1 मिलियन बार देखा गया है। यह गाना दिल है तुम्हारा मूवी का है।
धुरंधर 2 के के गाने हम प्यार करने वाले को 25.3 मिलियन व्यूज मिले हैं। यह गाना ओरिजनली दिल मूवी का है। धुरंधर द रिवेंज में मिक्स्ड वर्जन है। ये सेकंड नंबर पर है।
उदित नारायण और अलका याज्ञनिक की जोड़ी का गाना दिल के बदले सनम तीन नंबर पर है। इसको 21.9 मिलियन व्यूज मिले हैं।
ऐतराज फिल्म का गाना वो तस्सवुर का आलम चौथे नंबर पर है। इसे 20.2 मिलियन व्यूज मिले हैं।
राजा हिंदुस्तानी फिल्म का गाना आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके पांच नंबर पर है। इसे 18.9 मिलियन व्यूज मिले हैं।
अंदाज फिल्म का गाना आज कहना जरूरी है, छठवें नंबर पर है। इसे 18.7 मिलियन व्यूज मिले हैं।
टॉप 7 गानों की लिस्ट में आखिरी गाना भी दिल है तुम्हारा फिल्म का है। इस गाने को 17.8 मिलियन व्यूज मिले हैं।
उदित नारायण के गाने सबसे ज्यादा पटना में 76.3 मिलियन, लखनऊ में 67.7 मिलियन, दिल्ली 67.2 मिलियन, इंदौर 57.2 मिलियन, आगरा 54.4 मिलियन, पुणे 53 मिलियन, हैदराबाद 41.8 मिलियन व्यूज हैं। सोर्स: यूट्यूब चार्ट