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उदित नारायण के इन 7 गानों को यूट्यूब पर मिले ज्यादा व्यूज, जिमी शेरगिल वाले सॉन्ग के 29मिलियन+

उदित नारायण के गाने आपको भी पसंद हैं तो यहां देख लें कि क्या आपका पसंदीदा गाना भी टॉप 7 की लिस्ट में है। यहां आप यह भी जान सकते हैं कि भारत के किन शहरों में उनके गाने ज्यादा सुने जा रहे हैं।

Kajal SharmaMay 19, 2026 07:40 pm IST
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गानों को टोटल 1.43 बिलियन व्यूज

उदित नारायण के गानों को यूट्यूब चार्ट पर 1.43 बिलियन टोटल व्यूज मिल चुके हैं। यह ग्लोबल डेटा 19 अप्रैल से 16 मई 2026 तक का है। अब आप समझ सकते हैं कि उनकी पॉप्युलैरिटी कितनी जबरदस्त है। अगर भारत के शहरों की बात करें तो नंबर 1 पर पटना है, जहां उनके गानों के कद्रदान ज्यादा हैं। यहां देखिए उनके टॉप 7 गानों की लिस्ट...

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दिल लगा लिया

उदित नारायण के गाने दिल लगा लिया को यूट्यूब पर सबसे ज्यादा व्यूज मिले हैं। 19 अप्रैल से 16 मई तक इस गाने को 29.1 मिलियन बार देखा गया है। यह गाना दिल है तुम्हारा मूवी का है।

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हम प्यार करने वाले

धुरंधर 2 के के गाने हम प्यार करने वाले को 25.3 मिलियन व्यूज मिले हैं। यह गाना ओरिजनली दिल मूवी का है। धुरंधर द रिवेंज में मिक्स्ड वर्जन है। ये सेकंड नंबर पर है।

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दिल के बदले सनम

उदित नारायण और अलका याज्ञनिक की जोड़ी का गाना दिल के बदले सनम तीन नंबर पर है। इसको 21.9 मिलियन व्यूज मिले हैं।

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वो तस्सवुर का आलम

ऐतराज फिल्म का गाना वो तस्सवुर का आलम चौथे नंबर पर है। इसे 20.2 मिलियन व्यूज मिले हैं।

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आए हो मेरी जिंदगी में

राजा हिंदुस्तानी फिल्म का गाना आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके पांच नंबर पर है। इसे 18.9 मिलियन व्यूज मिले हैं।

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आज कहना जरूरी है

अंदाज फिल्म का गाना आज कहना जरूरी है, छठवें नंबर पर है। इसे 18.7 मिलियन व्यूज मिले हैं।

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मोहब्बत दिल का सुकून

टॉप 7 गानों की लिस्ट में आखिरी गाना भी दिल है तुम्हारा फिल्म का है। इस गाने को 17.8 मिलियन व्यूज मिले हैं।

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किन शहरों में सुने जा रहे हैं ये गाने

उदित नारायण के गाने सबसे ज्यादा पटना में 76.3 मिलियन, लखनऊ में 67.7 मिलियन, दिल्ली 67.2 मिलियन, इंदौर 57.2 मिलियन, आगरा 54.4 मिलियन, पुणे 53 मिलियन, हैदराबाद 41.8 मिलियन व्यूज हैं। सोर्स: यूट्यूब चार्ट

Udit Narayan
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