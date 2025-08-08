Tv Top Popular Couple Who Wins Fans Heart One Pair Was In Relationship For 6 Years टीवी की इन ऑनस्क्रीन जोड़ियों ने जीता फैंस का दिल, एक कपल का चला 6 साल तक अफेयर
टीवी की इन ऑनस्क्रीन जोड़ियों ने जीता फैंस का दिल, एक कपल का चला 6 साल तक अफेयर

आज हम आपको टीवी की ऑनस्क्रीन जोड़ियों के बारे में बताने वाले हैं जिन्होंने ना सिर्फ लोगों का प्यार जीता बल्कि कई अवॉर्ड्स भी जीते अपनी बेस्ट जोड़ी के लिए। अब आपको उन पॉपुलर कपल्स के बारे में ही बताते हैं।

Sushmeeta SemwalFri, 8 Aug 2025 02:49 PM
टीवी की ऑनस्क्रीन जोड़ी

टीवी पर कई पॉपुलर शोज ऐसे आए हैं जिनके लीड एक्टर्स यानी लीड जोड़ी दर्शक का दिल जीत लेते हैं। अब ऐसी ही कुछ ऑनस्क्रीन कपल के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें फैंस का खूब प्यार मिला है। इतना ही नहीं फैंस इन्हें रियल लाइफ में भी साथ देखना चाहते थे।

साक्षी तंवर और राम कपूर

साक्षी तंवर और राम कपूर ने साथ में फिल्म बड़े अच्छे लगते हैं में काम किया था। शो की स्टोरी जितनी अलग थी, उतनी ही अनोखी यह जोड़ी थी। दोनों की जोड़ी को काफी पसंद किया गया था

हिना खान और करण मेहरा

हिना खान और करण मेहरा की जोड़ी तो टीवी की पॉपुलर जोड़ी थी। दोनों की जोड़ी को कई अवॉर्ड मिले हैं।

दिव्यांका त्रिपाठी और करण पटेल

ये है मोहब्बतें में दिव्यांका त्रिपाठी और करण पटेल की जोड़ी छा गई थी। शो में दोनों के किरदार के बीच अलग बॉन्ड था। दोनों एक-दूसरे की टांद खींचते दिखे थे।

अंकिता लोखंडे और सुशांत सिंह राजपूत

अंकिता लोखंडे और सुशांत सिंह राजपूत की जोड़ी भी शो पवित्र रिश्ता में काफी पसंद की गई थी। आज भले सुशांत नहीं रहे, लेकिन उनकी और अंकिता के इस शो को आज भी फैंस पसंद करते हैं। उस वक्त अंकिता और सुशांत रियल में रिलेशनशिप में थे। दोनों का रिलेशन 6 साल तक चला था।

धीरज धूपर और श्रद्धा आर्या

कुमकुम भाग्य शो की पॉपुलर जोड़ी थी करण और प्रीता की जिसे धीरज धूपर और श्रद्धा आर्या ने निभाया है। इस जोड़ी ने फैंस का हमेशा दिल जीता है।

प्रणाली राठौड़ और हर्षद चोपड़ा

प्रणाली राठौड़ और हर्षद चोपड़ा ने शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में साथ में काम किया था। इन दोनों की जोड़ी भी काफी हिट रही है।

शिवांगी जोशी और मोहसिन खान

शिवांगी जोशी और मोहसिन खान की जोड़ी को भी ये रिश्ता क्या कहलाता है में काफी पसंद किया गया था। दोनों के अफेयर की खबरें भी आई थीं, लेकिन फिर एक दिन खबर आई कि दोनों का ब्रेकअप हो गया।

