टीवी की इन ऑनस्क्रीन जोड़ियों ने जीता फैंस का दिल, एक कपल का चला 6 साल तक अफेयर

अंकिता लोखंडे और सुशांत सिंह राजपूत

अंकिता लोखंडे और सुशांत सिंह राजपूत की जोड़ी भी शो पवित्र रिश्ता में काफी पसंद की गई थी। आज भले सुशांत नहीं रहे, लेकिन उनकी और अंकिता के इस शो को आज भी फैंस पसंद करते हैं। उस वक्त अंकिता और सुशांत रियल में रिलेशनशिप में थे। दोनों का रिलेशन 6 साल तक चला था।