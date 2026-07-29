TV Top 10 Actors: हर्षद, कुशाल और पार्थ को पीछे छोड़, इस एक्ट्रेस ने बनाई नंबर 1 पर जगह, पहचानिए

इस हफ्ते ये टीवी एक्टर रहे सबसे ज्यादा चर्चाओं में। ये रही लिस्ट-
शिवांगी जोशी लॉकअप 2 में नजर आ रही एक्ट्रेस शिवांगी जोशी ने हाल में अपनी लाइफ का बड़ा सीक्रेट रिवील किया था।इसके अलावा वो पिछले कुछ समय से खबरों में बनी हुई हैं। इसका फायदा उन्हें लिस्ट लिस्ट में टॉप करने से हुआ है। वो हैं इस हफ्ते कि नंबर 1 टीवी एक्ट्रेस।
नंबर 2 पर पार्थ सामथान हैं। एक्टर अपने सीरियल सहर होने को है की वजह से पिछले कई महीनों से इस लिस्ट का हिस्सा हैं। आगे भी वो इसी लिस्ट में नजर आने वाले हैं।
नंबर 3 पर हर्षद चोपड़ा हैं। एक्टर लॉकअप 2 में अपने गेम की वजह से छाए हुए हैं। शो में इनकी और शिवांगी जोशी की जोड़ी को पसंद किया जा रहा है।
इस हफ्ते नंबर 4 पर सीरियल तुम देना साथ मेरा की एक्ट्रेस सृति झा हैं। सृति सालों से टीवी की दुनिया का हिस्सा हैं। उन्हें अब नए शो में भी पसंद किया जा रहा है।
सीरियल सहर होने को है कि भाविका शो से जुड़ते ही लिस्ट का हिस्सा बन गई हैं। उनकी और पार्थ की जोड़ी को सराहा जा रहा है। इस हफ्ते वो नंबर 5 पर ट्रेंड कर रही हैं।
सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की लीड एक्ट्रेस समृद्धि शुक्ला भी पिछले कुछ हफ्तों से इस लिस्ट का हिस्सा बनीं हुई हैं। इस हफ्ते एक्ट्रेस नंबर 6 पर बनी हुई हैं।
नंबर 7 पर शिल्पा शिंदे हैं। एक्ट्रेस को लॉकअप 2 में देखा जा रहा है। हाल में शिल्पा ने बताया कि कैसे उनके परिवार से अब उनका कोई रिश्ता नहीं है।
कुशाल टंडन अपने शो अलायंस की वजह से इस लिस्ट का हिस्सा हैं। शो के कंटेस्टेंट के साथ उनका विवाद दिखाया गया है है। वो इस हफ्ते नंबर 8 पर बने हुए हैं।
कुशाल टंडन अपने शो अलायंस की वजह से इस लिस्ट का हिस्सा हैं। शो के कंटेस्टेंट के साथ उनका विवाद दिखाया गया है है। वो इस हफ्ते नंबर 8 पर बने हुए हैं।
इस लिस्ट में एक नया नाम जुड़ा है। वो हैं राम कपूर। लॉकअप में 2 में एक्टर को देखा जा रहा है। इस हफ्ते वो नंबर 10 पर ट्रेंड कर रहे हैं।