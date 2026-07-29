TV Top 10 Actors: हर्षद, कुशाल और पार्थ को पीछे छोड़, इस एक्ट्रेस ने बनाई नंबर 1 पर जगह, पहचानिए

लॉकअप 2 में शिवांगी जोशी

शिवांगी जोशी लॉकअप 2 में नजर आ रही एक्ट्रेस शिवांगी जोशी ने हाल में अपनी लाइफ का बड़ा सीक्रेट रिवील किया था।इसके अलावा वो पिछले कुछ समय से खबरों में बनी हुई हैं। इसका फायदा उन्हें लिस्ट लिस्ट में टॉप करने से हुआ है। वो हैं इस हफ्ते कि नंबर 1 टीवी एक्ट्रेस।