बिहार से ओटीटी पर धमाल मचा रहे हैं ये एक्टर्स, नाम जान आपको नहीं होगा यकीन

अखिलेंद्र मिश्रा (सीवान)

सीवान (बिहार) के अखिलेंद्र मिश्रा भारतीय सिनेमा और टीवी के उन चंद अभिनेताओं में शामिल हैं, जो अपनी कड़क आवाज और दमदार स्क्रीन प्रेजेंस के लिए जाने जाते हैं। दूरदर्शन के क्लासिक शो 'चंद्रकांता' में 'क्रूर सिंह' के किरदार से वो अमर हो गए। इसके अलावा आमिर खान की ऑस्कर-नॉमिनेटेड फिल्म 'लगान' में 'अर्जन' (लोहार) का किरदार और अजय देवगन की 'द लीजेंड ऑफ भगत सिंह' में 'चंद्रशेखर आजाद' की भूमिका में उनके अभिनय को आज भी सराहा जाता है।