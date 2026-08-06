40 साल से अकेले जिंदगी बिता रही टीवी की ‘खड़ूस सास’, बोली- अगर मर गई तो...

पवित्र रिश्ता से हिंदी बेल्ट में फेमस हुईं उषा नाडकर्णी 80 साल की उम्र में भी लगातार काम करती नजर आती हैं। उषा बिल्कुल अकेले अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं। उन्होंने बताया कि वो करीब 40 सालों से अकेले ही रह रही हैं।
राजश्री मराठी के साथ खास बातचीत में उषा नाडकर्णी ने पहली बार अपने पति को लेकर बात की। उन्होंने बताया कि सालों पहले वो अपनी पति से अलग हो गई थीं, लेकिन उनके या उनके परिवार के लिए उनके मन में कोई कड़वाहट नहीं है।
एक्ट्रेस ने बताया कि उनका एक बेटा है जो अब विदेश में रहता था। लेकिन जब उनका बेटा छोटा था तब भी वो अपनी नानी के साथ रहता था। उषा हमेशा काम को लेकर व्यस्त रहती थीं जिसकी वजह से उनका बेटा उनकी मां के पास रहता था।
इस बातचीत के दौरान उषा ने बताया कि वो 40 साल से अकेले रह रही हैं। उषा ने कहा कि वो साल 1987 से अकेले रह रही हैं। उषा से जब पूछा गया कि क्या उन्हें अकेला महसूस होता है, तो उन्होंने कहा उन्हें अकेले रहने की आदत हो गई है।
उषा ने कहा- मैं 1987 से अकेले रह रही हूं। मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता है। शुरू में मैं जब अपने आपर्टमेंट में आई थी तब मुझे डर लगता था। मैं गार्ड को कहती थी कि मुझे घर के दरवाजे तक छोड़ आओ क्योंकि मुझे डर लगता था कि कोई मुझपर पीछे से हमला कर देगा। लेकिन अब मुझे डर नहीं लगता है।
उषा ने कहा कि कभी-कभी वो सोचती हैं कि अगर वो मर गई तो क्या किसी को पता चलेगा? उन्होंने कहा- लोग नहीं बता सकते कि वो कैसे मरेंगे। कुछ लोग सोते हुए मर जाते हैं, कुछ अस्पताल में मरते हैं। मैं बिल्कुल भी नहीं डरती हूं। अगर मैं अपनी नींद में मर गई तो मेरे पड़ोसी दरवाजा खटखटाएंगे और सोचेंगे बुड्ढी ने दरवाजा नहीं खोला है।
उषा ने अपने बचपन को याद करते हुए बताया कि उनके पिता गुस्सैल आदमी थे। उषा के पिता एक एयर फोर्स ऑफिसर थे। उन्होंने कहा कि उनके पिता उनकी मां, भाई और उन्हें मारते थे। एक बार की घटना का जिक्र करते हुए उषा ने बताया कि उनके पिता ने एक बार उनके भाई को तबतक मारा जब तक वो बेहोश नहीं हो गया।
उषा बताती हैं जब उन्होंने अपने भाई को बचाने की कोशिश की, तो पिता ने उन पर कोयते (बड़ी घुमावदार चाकू) से हमला कर दिया. हाथ में चोट लगने के बावजूद अगले दिन एक्ट्रेस स्टेज पर नाटक करने पहुंची थीं।
उन्होंने कहा कि वो बचपन से ही एक्ट्रेस बनना चाहती थीं, लेकिन उनकी मां ऐसा नहीं चाहती थीं। जब उन्होंने एक्टिंग की जिद की, तो उनकी मां ने उन्हें घर से निकाल दिया था। उषा करीब 1 हफ्ते अपने दोस्त के साथ रहीं। इसके बाद उनके पिता उन्हें वापस घर लेकर आए।