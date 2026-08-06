40 साल से अकेले जिंदगी बिता रही टीवी की ‘खड़ूस सास’, बोली- अगर मर गई तो...

मौत के बारे में क्या सोचती हैं उषा

उषा ने कहा कि कभी-कभी वो सोचती हैं कि अगर वो मर गई तो क्या किसी को पता चलेगा? उन्होंने कहा- लोग नहीं बता सकते कि वो कैसे मरेंगे। कुछ लोग सोते हुए मर जाते हैं, कुछ अस्पताल में मरते हैं। मैं बिल्कुल भी नहीं डरती हूं। अगर मैं अपनी नींद में मर गई तो मेरे पड़ोसी दरवाजा खटखटाएंगे और सोचेंगे बुड्ढी ने दरवाजा नहीं खोला है।