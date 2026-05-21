टीवी पर मीरा बाई बन एक्ट्रेस ने छोड़ी ऐसी छाप, मंदिर के बाहर पैर छूने आ गया था शख्स

लवीना ने पैर छूने से किया मना

उस शख्स ने फिर लवीना से पूछा कि क्या वो उनके पैर छू सकता है। इसपर लवीना ने उस शख्स को मना कर दिया। लवीना ने कहा, "नहीं भाई, मैं मीरा बाई नहीं हूं। वो बहुत पवित्र औरत हैं। मैंने सिर्फ वो रोल प्ले किया था। मैं भगवान नहीं हूं। मैं भगवान की बच्ची हूं। पैर-वैर मत छू भाई।"