टीवी पर मीरा बाई बन एक्ट्रेस ने छोड़ी ऐसी छाप, मंदिर के बाहर पैर छूने आ गया था शख्स

आज हम आपको टीवी पर मीरा बाई का किरदार निभाने वाली एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में बता रहे हैं जिन्होंने अपनी एक्टिंग से ऐसी छाप छोड़ी थी कि एक बार एक शख्स उनके पास आया और उनसे पूछा कि क्या वो उनके पैर छू सकता है।
हम जिस एक्ट्रेस की बात कर रहे हैं, उनका नाम है लवीना टंडन। लवीना टंडन ने सोनी टीवी के शो विघ्नहर्ता गणेश में कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त मानी जाने वाली मीरा बाई का किरदार निभाया था।
बॉलीवुड बबल के साथ खास बातचीत में लवीना ने बताया कि उनका ये रोल ऑडियंस ने काफी पसंद किया था। लवीना ने इससे जुड़ा एक किस्सा भी सुनाया।
उन्होंने बताया कि एक बार वो अपनी बहन के साथ मंदिर गई थीं। जब वो मंदिर से बाहर निकलीं तो उनके पास एक शख्स आया।
उस शख्स ने लवीना से पूछा कि क्या वो लवीना टंडन हैं। लवीना ने जैसे ही हां में जवाब दिया, उस शख्स ने लवीना से पूछा कि वो मीरा बाई बनी थीं ना? लवीना ने हां में जवाब दिया। इसके बाद उस शख्स ने लवीना से कहा- आप बहुत अच्छी हो। आप मीरा बाई ही हो।
उस शख्स ने फिर लवीना से पूछा कि क्या वो उनके पैर छू सकता है। इसपर लवीना ने उस शख्स को मना कर दिया। लवीना ने कहा, "नहीं भाई, मैं मीरा बाई नहीं हूं। वो बहुत पवित्र औरत हैं। मैंने सिर्फ वो रोल प्ले किया था। मैं भगवान नहीं हूं। मैं भगवान की बच्ची हूं। पैर-वैर मत छू भाई।"
लवीना ने अपने मीरा बाई के किरदार के बारे में बात करते हुए कहा कि उस शो के दौरान उन्हें कृष्ण से प्यार हो गया। उन्होंने कहा कि वो कृष्ण की भक्त हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने कहीं पढ़ा है कि कृष्ण भक्ति के बाद ही शिव भक्ति मिलती है। और उनके साथ ये असल में हुआ है।
लवीना ने बताया कि शो में उन्हें जो कृष्ण की मूर्ति मिली थी, उससे उन्हें असल में प्यार हो गया था। शो खत्म होने के बाद उन्होंने वो मूर्ति मांगी थी, लेकिन शो वालों ने कहा कि उनका दूसरा शो भी कृष्ण पर आ रहा है। इसका इस्तेमाल वहां किया जाएगा।
लवीना ने बताया कि उनके पिता का नाम गोपाल था। अब वो इस दुनिया में नहीं है। लेकिन शो के दौरान उन्होंने गोपाल नाम का जप करना पड़ता था। तो उन्होंने अपने पिता का नाम जितना इस शो में लिया है, वो शायद उन्होंने कभी नहीं लिया है।
लवीना ने बताया कि वो डेढ़ महीने का शो था, लेकिन उन्हें अपने किरदार से बाहर आने में तीन से चार महीने लग गए। वो पूरी तरह से कृष्ण भक्ति में लीन हो चुकी थीं।