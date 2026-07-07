मध्यप्रदेश के इंदौर से हैं ये टीवी एक्टर्स, लिस्ट देख हो जाएंगे हैरान

गुलकी जोशी

टीवी इंडस्ट्री में अपनी मजबूत और दमदार एक्टिंग के लिए जानी जाने वाली गुलकी जोशी का जन्म इंदौर में ही हुआ था। उन्होंने सुपरहिट शो 'मैडम सर' में 'हसीना मलिक' का लीड रोल निभाकर दर्शकों के दिलों पर राज किया। इसके अलावा उन्होंने 'फिर सुबह होगी' और 'पिया रंगरेज' जैसे शोज़ में भी अपनी वर्सटाइल अदाकारी का लोहा मनवाया है। थियेटर बैकग्राउंड से जुड़ी रहीं गुलकी को लीक से हटकर और प्रेरणादायक किरदार निभाने के लिए जाना जाता है।