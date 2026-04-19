कृष्णा अभिषेक ने इन भोजपुरी फिल्मों में किया है काम, एक में तो बने थे इच्छाधारी नाग

कश्मीरा के कहने पर छोड़ा भोजपुरी सिनेमा

बॉलीवुड में कुछ फिल्में करने के बाद कृष्णा अभिषेक ने भोजपुरी सिनेमा का रुख किया। वहां, उन्होंने कुछ फिल्मों में काम किया, लेकिन बाद में अपनी पत्नी कश्मीरा शाह की सलाह पर उन्होंने भोजपुरी सिनेमा को छोड़ने का फैसला लिया। भोजपुरी सिनेमा छोड़ने के बाद कृष्णा ने हिंदी फिल्मों और सीरियल में बेहतर मौके तलाशे और आज इंडस्ट्री का जाना-माना नाम बन गए हैं। आज हम आपको कृष्णा अभिषेक की भोजपुरी फिल्मों के नाम बता रहे हैं।