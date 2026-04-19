कृष्णा अभिषेक ने इन भोजपुरी फिल्मों में किया है काम, एक में तो बने थे इच्छाधारी नाग

एक्टर-कॉमेडियन कृष्णा अभिषेक ने अपने करियर की शुरुआत 1996 में 'जस्ट मोहब्बत' टीवी सीरियल से की थी। इसके बाद साल 2002 में कृष्णा ने हिंदी फिल्मों में अपना डेब्यू किया। उन्हें आपने तमाम फिल्मों, कॉमेडी शोज और टीवी सीरियल्स में देखा होगा। पर क्या आप जानते हैं कृष्णा अभिषेक एक वक्त पर भोजपुरी सिनेमा में भी काफी एक्टिव थे।
बॉलीवुड में कुछ फिल्में करने के बाद कृष्णा अभिषेक ने भोजपुरी सिनेमा का रुख किया। वहां, उन्होंने कुछ फिल्मों में काम किया, लेकिन बाद में अपनी पत्नी कश्मीरा शाह की सलाह पर उन्होंने भोजपुरी सिनेमा को छोड़ने का फैसला लिया। भोजपुरी सिनेमा छोड़ने के बाद कृष्णा ने हिंदी फिल्मों और सीरियल में बेहतर मौके तलाशे और आज इंडस्ट्री का जाना-माना नाम बन गए हैं। आज हम आपको कृष्णा अभिषेक की भोजपुरी फिल्मों के नाम बता रहे हैं।
दे दा पिरितिया उधार फिल्म साल 2007 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में कृष्णा अभिषेक, रिंकू घोष और रीमा लागू जैसे कलाकार नजर आए थे। ये एक फैमिली ड्रामा फिल्म थी। फिल्म में कृष्णा ने बिरजू नाम के लड़के का किरदार निभाया था।
साल 2008 में कृष्णा अभिषेक की फिल्म रंग बरसे गंगा किनार रिलीज हुई थी। इस फिल्म में कृष्णा अभिषेक के साथ उनकी पत्नी कश्मीरा शाह नजर आई थीं।
ये फिल्म साल 2007 में रिलीज हुई थी। फिल्म में कृष्णा अभिषेक के साथ रानी चटर्जी लीड रोल में नजर आई थीं। इसके अलावा फिल्म में केतकी दवे, सुची कुमार और कुणाल सिंह जैसे कलाकार नजर आए थे।
नाग नागिन साल 2009 में रिलीज हुई थी। ये फिल्म धर्मा एंटरटेनमेंट बैनर के तले बनी थी। फिल्म में कृष्णा अभिषेक के साथ उनकी पत्नी कश्मीरा शाह भी नजर आई थीं। इस फिल्म में संभावना सेठ, उपासना सिंह, शक्ति कपूर और एजाज खान जैसे कलाकार नजर आए थे। इस फिल्म में कृष्णा और कश्मीरा इच्छाधारी नाग-नागिन बने थे।