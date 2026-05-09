सीरियल तुम से तुम तक की पुष्पा ने जानबूझकर का इसलिए बढ़ाया था वजन, आर्थिक तंगी, रिजेक्शन से जीती जंग

तुम से तुम तक में सोमा पुष्पा नाम को मिडिल क्लास महिला का किरदार निभा रही हैं। सोम को इस रोल में खूब पसंद भी किया जा रहा है। सोमा के किरदार हंसाने वाले हैं। लेकिन असल जिंदगी में उन्होंने मुश्किलों का सामना किया है।
सोमा का जन्म छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुआ। एक्ट्रेस ने 23 साल में लव मैरिज की और कम ही उम्र में उनका रिश्ता टूट गया। सोमा 32 साल की थीं जब उनकी शादी टूटी और तलाक हुआ। इस शादी से उन्हें एक बेटा है।
तलाक के बाद सोमा अकेली पड़ गई। एक बेटे की जिम्मेदारी और आर्थिक तंगी ने उन्हें परेशान किया। इसी दौरान वो डिप्रेशन में भी रही। लेकिन फिर अकेले ही सब कुछ समेटने निकल पड़ी।
सोमा ने अपने एक्टिंग करियर में लंबा स्ट्रगल देखा। उन्हें कई रोल के लिए रिजेक्ट कर दिया गया। रिजेक्शन का सामना करने के बाद किसी ने उन्हें वजन बढ़ाने की सलाह दी।
सोमा ने जानबूझकर का अपना वजन बढ़ाया और फिर से ऑडिशन देने शुरू किए। वजन बढ़ाने के पीछे उनका मकसद मेकर्स, प्रोड्यूसर का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना था जिससे उन्हें काम मिल सके।
सोमा का ये तरीका काम कर गया। उन्हें बड़ा ब्रेक टीवी शो लापतागंज में। इस कॉमेडी शो में सोमा ने सुत्तीलाल की पत्नी मिर्चा का किरदार निभाया था। सोमा का ये किरदार खूब पसंद किया गया।
इसके बाद सोमा ने भाभी जी घर पर है नाम के सीरियल में मनमोहन तिवारी की अम्मा का किरदार निभाया जो जबरदस्त हिट हुआ और अब उन्हें तुम से तुम तक में देखा जा रहा है।
इसके अलावा सोमा असल जिंदगी में खाना बनाना पसंद करती हैं। जानवरों, पक्षियों से प्यार है। उनके घर में पालतू डॉग हैं। पेड़-पौधे पसंद है। सोमा अपना यूट्यूब चैनल भी चलाती हैं।
सोमा ने प्लस साइज मॉडल के लिए हुए मिसेज इंडिया यूनिवर्स कांटेस्ट में हिस्सा भी लिया था और वो इस कांटेस्ट में क्वीन ऑफ कॉमेडी नाम की केटेगरी को जीती थीं।
सोमा अपने शानदार काम के लिए अलग पहचान बना चुकी हैं। उन्हें उनके किरदारों की वजह से पसंद किया जा रहा है।