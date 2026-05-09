सीरियल तुम से तुम तक की पुष्पा ने जानबूझकर का इसलिए बढ़ाया था वजन, आर्थिक तंगी, रिजेक्शन से जीती जंग

मां पुष्पा

तुम से तुम तक में सोमा पुष्पा नाम को मिडिल क्लास महिला का किरदार निभा रही हैं। सोम को इस रोल में खूब पसंद भी किया जा रहा है। सोमा के किरदार हंसाने वाले हैं। लेकिन असल जिंदगी में उन्होंने मुश्किलों का सामना किया है।