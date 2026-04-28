अपनी पहली ही फिल्म में करीना कपूर से शादी करने वाले थे शरद केलकर, नहीं उठा सेहरा, अब आर्य वर्धन बन कर रहे हैं कमाल

करीना कपूर के बनने वाले थे पति

शरद ने कई फिल्मों में भी काम किया है। साल 2004 में आई अक्षय खन्ना और करीना कपूर की फिल्म हलचल में शरद ने उस दूल्हे का किरदार निभाया था जो अंत में सेहरा पहन कर आता है। शरद के चेहरे की झलक दिखाई थी बस। उस छोटे रोल में शरद सिर्फ सेहरे में दिखे। बाद में अक्षय खन्ना का किरदार दूल्हे शरद को बाथरूम में बंद कर खुद दूल्हा बन जाता है।