तुम से तुम तक की अनु, निहारिका चौकसे असल जिंदगी में हैं बेहद फैशनेबल, इन तस्वीरों में पहचान नहीं पाएंगे

सीरियल तुम से तुम तक की अनु

तुम से तुम तक में अनु का किरदार निभाने वाली निहारिका चौकसे का जन्म साल 2005 में मध्यप्रदेश में हुआ था। एक्ट्रेस ने 12 वीं तक पढ़ाई करने के बाद एक्टिंग को ही अपना करियर बना लिया। निहारिका साल 2018 टीवी की दुनिया में एक्टिव हैं। लेकिन इन्हें पॉपुलैरिटी अब तुम से तुम से मिल रही है।