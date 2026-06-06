Spoiler: अपराजिता को पाने के लिए नई चाल चलेगा ललित, सबके सामने करेगा ड्रामा

स्टार प्लस के शो तुम देना साथ मेरा के लेटेस्ट एपिसोड में देखने को मिला कि अपराजिता अब ललित के चंगुल से निकल गई है। उसे रक्षित के हाउस ऑफ भारद्वाज में नौकरी भी मिल गई है।
अपराजिता को उसके माता-पिता का सपोर्ट मिला है। वहीं, ललित अपने घर अपनी मां के पास वापस चला गया है। ललित की मां उसकी क्लास लगा देती है।
ललित अपनी मां को जब बताता है कि अपराजिता के घर क्या हुआ, उसकी मां भड़क जाती है। वो ललित के बाल पकड़कर उसे मारती है।
वो ललित से कहती है कि उसे अपराजिता को बाल से पकड़ कर यहां वापस लाना चाहिए था। ललित अपनी मां से माफी मांगता है। वो कहती है कि अपराजिता के घर की कमजोर कड़ी को ढूंढकर उसे अपनी ओर करो।
इधर रक्षित ने अपने घरवालों को बताया है कि अपराजिता ने उसे रिजेक्ट कर दिया है। रक्षित के घरवाले ये बात सुनते ही अपराजिता को बुरा-भला कहने लगते हैं। वो कहते हैं कि अपराजिता अगर रक्षित को पसंद नहीं करती थी तो उसने पहले क्यों नहीं बताया। वो बस रक्षित की मदद पाने के लिए ये सब नाटक कर रही थी।
रक्षित अपने घरवालों को समझाता है कि अपराजिता को भला-बुरा कहना गलत है। उसने ही अपराजिता की दोस्ती को गलत समझ लिया था। रक्षित की भतीजी भी अपराजिता की तरफदारी करती है।
ललित अब अपराजिता को अपने जीवन में लाने के लिए घटिया चाल चलेगा। आनेवाले एपिसोड में आप देखेंगे कि ललित अपराजिता की मां के पास जाएगा। वो मंदिर से निकल रही होंगी।
वो अपराजिता की मम्मी से माफी मांगने का नाटक करेगा। वो कहेगा कि उसे चप्पल से मार लें, लेकिन अपराजिता को उससे अलग न करें।
अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या अपराजिता की मां ललित की बातों में आकर अपराजिता को ललित के साथ वापस भेजने को तैयार हो जाएंगी या वो ललित को सबके सामने सबक सिखाएंगी?