Spoiler: अपराजिता को पाने के लिए नई चाल चलेगा ललित, सबके सामने करेगा ड्रामा

रक्षित

इधर रक्षित ने अपने घरवालों को बताया है कि अपराजिता ने उसे रिजेक्ट कर दिया है। रक्षित के घरवाले ये बात सुनते ही अपराजिता को बुरा-भला कहने लगते हैं। वो कहते हैं कि अपराजिता अगर रक्षित को पसंद नहीं करती थी तो उसने पहले क्यों नहीं बताया। वो बस रक्षित की मदद पाने के लिए ये सब नाटक कर रही थी।