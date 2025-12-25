TMMTMTTM Cast Fees: 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' के लिए कार्तिक की फीस करेगी हैरान, अनन्या को मिली 10 गुना कम रकम

बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे काफी वक्त से अपनी फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' को लेकर खबरों में बने थे। वहीं, दूसरी तरफ डेढ साल बाद कार्तिक सिल्वर स्क्रीन पर वापसी को लेकर उनके फैंस काफी एक्साइटेड हैं। वहीं, फाइनली 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' आज यानी 25 दिसंबर 2025 को क्रिसमस पर रिलीज हो गई है। ऐसे में अब फैंस ये जानने के लिए बेताब हैं कि मूवी के स्टार्स कास्ट ने 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' के लिए कितनी मोटी रकम चार्ज की है। तो चलिए जानते हैं...
'फिल्मीबीट' की रिपोर्ट के अनुसार, कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की मूवी 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' फिल्म का बजट 150 करोड़ रुपये है। इसे समीर विद्वांस ने डायरेक्ट किया है।
फिल्मीबीट की रिपोर्ट्स के अनुसार, कार्तिक आर्यन ने अपने रोल के लिए 50 करोड़ रुपये फीस ली है। वो इस प्रोजेक्ट के लिए सबसे ज्यादा फीस लेने वाले एक्टर बन गए हैं।
अनन्या पांडे को कार्तिक आर्यन से 10 गुना कम फीस मिली है। उन्हें सिर्फ 5 करोड़ रुपये मिले हैं।
जैकी श्रॉफ ने मूवी में अनन्या के पिता का रोल निभाया है। उन्हें इस रोल के लिए कथित तौर पर 1.7 करोड़ रुपये फीस दी गई है।
मूवी में नीना गुप्ता भी अहम किरदार में हैं। उन्हें 1 करोड़ रुपये फीस मिली है।
इनके अलावा अरुणा ईरानी और टीकू तलसानिया भी सपोर्टिंग रोल में हैं। दोनों की फीस 50 से 80 लाख रुपये बताई जा रही है।