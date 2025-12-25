TMMTMTTM Cast Fees: 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' के लिए कार्तिक की फीस करेगी हैरान, अनन्या को मिली 10 गुना कम रकम

'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' के लिए कार्तिक की फीस करेगी हैरान

बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे काफी वक्त से अपनी फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' को लेकर खबरों में बने थे। वहीं, दूसरी तरफ डेढ साल बाद कार्तिक सिल्वर स्क्रीन पर वापसी को लेकर उनके फैंस काफी एक्साइटेड हैं। वहीं, फाइनली 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' आज यानी 25 दिसंबर 2025 को क्रिसमस पर रिलीज हो गई है। ऐसे में अब फैंस ये जानने के लिए बेताब हैं कि मूवी के स्टार्स कास्ट ने 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' के लिए कितनी मोटी रकम चार्ज की है। तो चलिए जानते हैं...