TRP List Week 43: हैरान कर देगी इस वीक की टीआरपी लिस्ट, लिस्ट से गायब हुआ ये बड़ा शो, 'बिग बॉस 19' की हुई चांदी

दर्शकों को टीवी शोज के साथ-साथ हर हफ्ते टीआरपी रिपोर्ट का भी बेसब्री से इंतजार रहता है। फैंस ये जानने के लिए एक्साइटेड रहते हैं कि इस बार कौन सा शो टॉप पर है और उनका शो टीआरपी लिस्ट में किस पायदान पर हैं। ऐसे में अब इस बार 43वें हफ्ते की TRP रेटिंग्स जारी हो चुकी हैं और हमेशा की तरह इसमें फिर से बड़े उतार-चढ़ाव देखने को मिले हैं।
रूपाली गांगुली के शो 'अनुपमा' को दर्शकों का पूरा प्यार मिला है। इस फैमिली ड्रामा शो को 43वें हफ्ते 2.1 मिलियन रेटिंग मिले हैं।
अनुपमा को कड़ी टक्कर देते हुए, स्मृति ईरानी का शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' दूसरे स्थान पर रहा। इसे 2.0 की टीआरपी मिली।
कंवर ढिल्लों और नेहा हरसोरा स्टारर 'उड़ने की आशा' इस हफ्ते भी तीसरे स्थान पर रही। इसे 1.8 की टीआरपी मिली।
शरद केलकर और निहारिका चौकसे का 'तुम से तुम तक' ने 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' को पीछे कर चौथे स्थान हासिल किया। वीक 43 में शो ने 1.8 की टीआरपी दर्ज की।
ये रिश्ता क्या कहलाता है 1.8 की टीआरपी के साथ पांचवें स्थान पर रहा। सप्ताह 43 में इसकी संख्या में थोड़ी गिरावट देखी गई।
सलमान खान द्वारा होस्ट किए गए 'बिग बॉस 19' में बढ़त देखी गई। यह रियलिटी शो आखिरकार 1.5 की टीआरपी के साथ टॉप 10 में जगह बनाने में कामयाब रहा।