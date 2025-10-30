Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi NewsफोटोमनोरंजनTRP Week 42: टॉप 10 की लिस्ट में बड़ा उलटफेर, 'तारक मेहता' का हुआ बुरा हाल, इन दो शोज की हुई जबरदस्त वापसी

TRP Week 42: टॉप 10 की लिस्ट में बड़ा उलटफेर, 'तारक मेहता' का हुआ बुरा हाल, इन दो शोज की हुई जबरदस्त वापसी

 इस बार 42 वें हफ्ते की TRP रेटिंग्स जारी हो चुकी हैं और हमेशा की तरह इसमें फिर से बड़े उतार-चढ़ाव देखने को मिले हैं।

Priti KushwahaThu, 30 Oct 2025 03:28 PM
1/11

TRP Week 42: टॉप 10 की लिस्ट में बड़ा उलटफेर

दर्शकों को हर हफ्ते टीआरपी रिपोर्ट का बेसब्री से इंतजार होता है। फैंस ये जानने के लिए एक्साइटेड रहते कि इस बार कौन सा शो टॉप पर है और उनका शो किस पायदान पर हैं। इस बार 42 वें हफ्ते की TRP रेटिंग्स जारी हो चुकी हैं और हमेशा की तरह इसमें फिर से बड़े उतार-चढ़ाव देखने को मिले हैं।

2/11

अनुपमा&nbsp;

रूपाली गांगुली के शो 'अनुपमा' को दर्शकों का पूरा प्यार मिला है। इस फैमिली ड्रामा शो को 42वें  हफ्ते 2.1 मिलियन रेटिंग मिले हैं।

3/11

क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2

अनुपमा को कड़ी टक्कर देते हुए, स्मृति ईरानी का शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' दूसरे स्थान पर रहा। साक्षी तंवर का स्पेशल अपीयरेंस भी खास रहा। इसे 2.1 की टीआरपी मिली।

4/11

उड़ने की आशा

कंवर ढिल्लों और नेहा हरसोरा स्टारर 'उड़ने की आशा' इस हफ्ते भी तीसरे स्थान पर रही। इसे 1.6 की टीआरपी मिली।

5/11

ये रिश्ता क्या कहलाता है

ये रिश्ता क्या कहलाता है 1.7 की टीआरपी के साथ चौथे स्थान पर रहा। सप्ताह 42 में इसकी संख्या में थोड़ी गिरावट देखी गई।

6/11

तुम से तुम तक

शरद केलकर और निहारिका चौकसे का 'तुम से तुम तक' पांचवें स्थान पर रहा। वीक 42 में शो ने 1.6 की टीआरपी दर्ज की।

7/11

तारक मेहता का उल्टा चश्मा

सबसे लंबे समय तक चलने वाले सिटकॉम 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' ने 1.4 रेटिंग हासिल की। इस शो ने छठा स्थान हासिल किया।

8/11

बिग बॉस 19

सलमान खान द्वारा होस्ट किए गए 'बिग बॉस 19' में बढ़त देखी गई। यह रियलिटी शो आखिरकार 1.4 की टीआरपी के साथ टॉप 10 में वापस आ गया।

9/11

वसुधा

जी टीवी का शो 'वसुधा', जो मराठी शो पारु का हिंदी रीमेक है, 42 वें हफ्ते में आठवें स्थान पर रहा। इसने 1.4 रेटिंग हासिल की और दर्शकों की संख्या में गिरावट के बावजूद अपना स्थान बरकरार रखा।

10/11

गंगा माई की बेटियां

'गंगा माई की बेटियां' दर्शकों की संख्या में गिरावट के बावजूद टीआरपी चार्ट में ऊपर चढ़ गया। शो को 1.4 रेटिंग मिली और यह नौवें स्थान पर रहा।

11/11

पति पत्नी और पंगा

'पति पत्नी और पंगा' 1.4 की रेटिंग के साथ टॉप 10 में वापस आ गया।  इस लिस्ट में ये शो लास्ट पर है।

Anupamaa Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2 Bigg Boss 19