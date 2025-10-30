TRP Week 42: टॉप 10 की लिस्ट में बड़ा उलटफेर, 'तारक मेहता' का हुआ बुरा हाल, इन दो शोज की हुई जबरदस्त वापसी

दर्शकों को हर हफ्ते टीआरपी रिपोर्ट का बेसब्री से इंतजार होता है। फैंस ये जानने के लिए एक्साइटेड रहते कि इस बार कौन सा शो टॉप पर है और उनका शो किस पायदान पर हैं। इस बार 42 वें हफ्ते की TRP रेटिंग्स जारी हो चुकी हैं और हमेशा की तरह इसमें फिर से बड़े उतार-चढ़ाव देखने को मिले हैं।
रूपाली गांगुली के शो 'अनुपमा' को दर्शकों का पूरा प्यार मिला है। इस फैमिली ड्रामा शो को 42वें हफ्ते 2.1 मिलियन रेटिंग मिले हैं।
अनुपमा को कड़ी टक्कर देते हुए, स्मृति ईरानी का शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' दूसरे स्थान पर रहा। साक्षी तंवर का स्पेशल अपीयरेंस भी खास रहा। इसे 2.1 की टीआरपी मिली।
कंवर ढिल्लों और नेहा हरसोरा स्टारर 'उड़ने की आशा' इस हफ्ते भी तीसरे स्थान पर रही। इसे 1.6 की टीआरपी मिली।
ये रिश्ता क्या कहलाता है 1.7 की टीआरपी के साथ चौथे स्थान पर रहा। सप्ताह 42 में इसकी संख्या में थोड़ी गिरावट देखी गई।
शरद केलकर और निहारिका चौकसे का 'तुम से तुम तक' पांचवें स्थान पर रहा। वीक 42 में शो ने 1.6 की टीआरपी दर्ज की।
सबसे लंबे समय तक चलने वाले सिटकॉम 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' ने 1.4 रेटिंग हासिल की। इस शो ने छठा स्थान हासिल किया।
सलमान खान द्वारा होस्ट किए गए 'बिग बॉस 19' में बढ़त देखी गई। यह रियलिटी शो आखिरकार 1.4 की टीआरपी के साथ टॉप 10 में वापस आ गया।
जी टीवी का शो 'वसुधा', जो मराठी शो पारु का हिंदी रीमेक है, 42 वें हफ्ते में आठवें स्थान पर रहा। इसने 1.4 रेटिंग हासिल की और दर्शकों की संख्या में गिरावट के बावजूद अपना स्थान बरकरार रखा।
'गंगा माई की बेटियां' दर्शकों की संख्या में गिरावट के बावजूद टीआरपी चार्ट में ऊपर चढ़ गया। शो को 1.4 रेटिंग मिली और यह नौवें स्थान पर रहा।
'पति पत्नी और पंगा' 1.4 की रेटिंग के साथ टॉप 10 में वापस आ गया। इस लिस्ट में ये शो लास्ट पर है।