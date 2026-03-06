Tv Trp : अनुपमा और नागिन 7 को पछाड़, नंबर 1 की सीट पर बैठा यह शो, जानें टॉप 10 के नंबर

टीवी शोज के 8वें हफ्ते की टीआरपी रिपोर्ट आ गई है। इस लिस्ट में नंबर 1 पर क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 ने नंबर 1 पर बाजी मार ली है। जानें बाकी आपके फेवरेट शो किस नंबर पर है।
स्मृति ईरानी के शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 ने इस लिस्ट में बाजी मार ली है। यह शो नंबर 1 पर है और इसकी 2.0 रेटिंग है।
दूसरे नंबर पर है शो तुम से तुम तक जिसे काफी पसंद किया जा रहा है। इस शो ने अनुपमा तक को पीछे किया है। शो की रेटिंग 1.9 है।
तीसरे नंबर पर है रुपाली गांगुली का शो अनुपमा जिसकी रेटिंग 1.8 है।
वहीं चौथे नंबर पर है गंगा माई की बेटियां जिसकी टीआरपी लगभग अनुपमा शो जितनी है यानी कि 1.8 रेटिंग।
पांचवें नंबर पर वसुधा शो है 1.7 रेटिंग के साथ। शो के लीड एक्टर्स हैं सूरज कल्यनकार, नितिन तिवारी और सचिन पारिख।
नेहा हरसोरा, कंवर ढिल्लों का शो उड़ने की आशा है छठे नंबर पर। इसकी रेटिंग भी 1.7 है।
ये रिश्ता क्या कहलाता है 1.6 रेटिंग के साथ सातवें नंबर पर है। इस बार शो की रेटिंग पहले से बेहतर है। पिछली बार यह शो 9वें नंबर पर था।
नागिन 7 में प्रियंका चहर चौधरी को दर्शकों ने काफी पसंद किया है। यह शो 1.6 रेटिंग के साथ 8वें नंबर पर है।
तारक मेहता का उल्टा चश्मा अब 9वें नंबर पर है। इस शो की 1.5 रेटिंग है।
10वें नंबर पर है शो लक्ष्मी निवास। यह शो पहले टॉप 10 से बाहर था, लेकिन अब शो ने 10वें नंबर पर जगह बना ली है।