Tv Trp : अनुपमा और नागिन 7 को पछाड़, नंबर 1 की सीट पर बैठा यह शो, जानें टॉप 10 के नंबर

टीवी शोज की टीआरपी लिस्ट आ गई है। 8वें हफ्ते में जानें किस शो ने बाकी शोज को पछाड़कर नंबर 1 पर जगह बनाई है।

Sushmeeta SemwalMar 06, 2026 05:44 pm IST
टीवी शोज टीआरपी

टीवी शोज के 8वें हफ्ते की टीआरपी रिपोर्ट आ गई है। इस लिस्ट में नंबर 1 पर क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 ने नंबर 1 पर बाजी मार ली है। जानें बाकी आपके फेवरेट शो किस नंबर पर है।

क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2

स्मृति ईरानी के शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 ने इस लिस्ट में बाजी मार ली है। यह शो नंबर 1 पर है और इसकी 2.0 रेटिंग है।

तुम से तुम तक

दूसरे नंबर पर है शो तुम से तुम तक जिसे काफी पसंद किया जा रहा है। इस शो ने अनुपमा तक को पीछे किया है। शो की रेटिंग 1.9 है।

अनुपमा

तीसरे नंबर पर है रुपाली गांगुली का शो अनुपमा जिसकी रेटिंग 1.8 है।

गंगा माई की बेटियां

वहीं चौथे नंबर पर है गंगा माई की बेटियां जिसकी टीआरपी लगभग अनुपमा शो जितनी है यानी कि 1.8 रेटिंग।

वसुधा

पांचवें नंबर पर वसुधा शो है 1.7 रेटिंग के साथ। शो के लीड एक्टर्स हैं सूरज कल्यनकार, नितिन तिवारी और सचिन पारिख।

उड़ने की आशा

नेहा हरसोरा, कंवर ढिल्लों का शो उड़ने की आशा है छठे नंबर पर। इसकी रेटिंग भी 1.7 है।

ये रिश्ता क्या कहलाता है

ये रिश्ता क्या कहलाता है 1.6 रेटिंग के साथ सातवें नंबर पर है। इस बार शो की रेटिंग पहले से बेहतर है। पिछली बार यह शो 9वें नंबर पर था।

नागिन 7

नागिन 7 में प्रियंका चहर चौधरी को दर्शकों ने काफी पसंद किया है। यह शो 1.6 रेटिंग के साथ 8वें नंबर पर है।

तारक मेहता का उल्टा चश्मा

तारक मेहता का उल्टा चश्मा अब 9वें नंबर पर है। इस शो की 1.5 रेटिंग है।

लक्ष्मी निवास

10वें नंबर पर है शो लक्ष्मी निवास। यह शो पहले टॉप 10 से बाहर था, लेकिन अब शो ने 10वें नंबर पर जगह बना ली है।

