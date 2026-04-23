TV TRP WEEK 15: बैक टू बैक ट्विस्ट भी नहीं बचा पाए अनुपमा की लाज, देखें टॉप 10 लिस्ट के बड़े खिलाड़ी

आ गई इस वीक की टीआरपी

साल 2026 के वीक 15 की BARC टीआरपी लिस्ट आ चुकी है। क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 ने अपना जलवा कायम कर रखा है। वहीं तगड़ा ट्विस्ट ये रिश्ता क्या कहलाता है शो में दिखा है। कई हफ्तों के स्ट्रगल के बाद स्टार प्लस के इस टीवी सीरियल की टीआरपी में इजाफा हुआ है। अगर आप टीवी शीज की रेटिंग और टीआरपी पर नजर रखते हैं तो यहां टॉप 10 लिस्ट देख सकते हैं।