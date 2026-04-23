TV TRP WEEK 15: बैक टू बैक ट्विस्ट भी नहीं बचा पाए अनुपमा की लाज, देखें टॉप 10 लिस्ट के बड़े खिलाड़ी

साल 2026 के वीक 15 की BARC टीआरपी लिस्ट आ चुकी है। क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 ने अपना जलवा कायम कर रखा है। वहीं तगड़ा ट्विस्ट ये रिश्ता क्या कहलाता है शो में दिखा है। कई हफ्तों के स्ट्रगल के बाद स्टार प्लस के इस टीवी सीरियल की टीआरपी में इजाफा हुआ है। अगर आप टीवी शीज की रेटिंग और टीआरपी पर नजर रखते हैं तो यहां टॉप 10 लिस्ट देख सकते हैं।
स्टार प्लस के शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 ने इस बार फिर से अपना झंडा बुलंद कर रखा है। स्मृति ईरानी के शो की बीते हफ्ते रेटिंग 2.0 थी। इस हफ्ते भी ये टीआरपी बरकरार है।
जी टीवी का शो वसुधा भी अपनी पुरानी रैंक बरकरार किए हुए है। इसको 1.8 टीआरपी मिली है। यह दो अलग तरह की महिलाओं की कहानी है। चंद्रिका जो कि बिजनस लीडर है और वसुधा सिंपल खुशमिजाज लड़की। वह चंद्रिका की मेड है जो कि घरवालों का दिल जीत लेती है।
ये रिश्ता क्या कहलाता शो इस वीक का बड़ा हाइलाइट है। इसने कम लंबे समय बाद कमबैक किया है और यह टॉप 5 में आ गया है। इस बार टीआरपी लिस्ट में इसे तीसरी पोजिशन मिली है। चार्ट में इसकी टीआरपी रेटिंग भी 1.8 है।
रुपाली गांगुली का अनुपमा इस बार भी चौथे नंबर पर है। इसकी टीआरपी रेटिंग भी 1.8 है। इसने भी टॉप 5 में जगह बना रखी है। सो में बड़े ट्विस्ट का इंतजार है जिसके बाद यह ऊपर जा सकता है।
क्योंकि रिश्तों के भी रूप बदलते हैं यह क्योंकि सास भी कभी बहू थी स्पिनऑफ है। बीते हफ्ते की तरह इस वीक भी यह पांच नंबर पर है।
जीटीवी के शो गंगा माई की बेटियां को झटका लगा है। यह शो बीते हफ्ते तीन नंबर था जो कि फिसलकर छठे नंबर पर आ गया है। शो की टीआरपी 1.7 है।
स्टार प्लस का शो उड़ने की आशा इस हफ्ते टीआरपी लिस्ट में सातवें नंबर पर है। इसे 1.6 रेटिंग मिली है। बीते हफ्ते यह लिस्ट में 9 नंबर पर था।
नागिन 7 इस दस नंबर से आठ पर आया है। हालांकि यह लोगों को कुछ खास नहीं रिझा पा रहा। इसकी टीआरपी रेटिंग 1.5 है।
जी टीवी के शो तुम से तुम तक की टीआरपी में काफी ड्रॉप दिख रहा है। बीते हफ्ते यह छठे नंबर पर था अब सीधे 9 पर आ गया है।
मिस्टर एंड मिसेज परशुराम शो की एंट्री टॉप 10 में हुई है। यह दसवें नंबर पर है। स्टार प्लस के इस शो की टीआरपी 1.4 है। क्रेडिट: GossipsTv