मैं तलाक में विश्वास नहीं रखती…, थलापति विजय की जीत के बीच तृषा का पुराना बयान वायरल, वरुण से क्यों टूटी थी सगाई

शादी को लेकर स्पष्ट विचार

तृषा ने एक इंटरव्यू में शादी को लेकर खुलकर बात की थी। उन्होंने कहा था कि वह किसी नाखुश या दिखावे की शादी में रहने के बजाए अकेले रहना पसंद करेंगी। उन्होंने कहा था, 'मैं तलाक में विश्वास नहीं रखती हूं। मेरे आसपास ऐसे बहुत लोग हैं जो अपनी शादी में खुश नहीं हैं, लेकिन बच्चों की वजह से बंधन में बंधे हुए हैं। मैं ऐसा अपने लिए नहीं चाहती। मैं तब तक शादी नहीं करूंगी जब तक मुझे ये विश्वास न हो जाए कि मैं उस इंसान के साथ जिंदगी गुजार सकती हूं।'