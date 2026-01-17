2026 में रिलीज होने वाली हैं ये हॉरर फिल्में, देख दहल जाएगा दिल, अक्षय कुमार भी करेंगे वापसी

वीवन

इसके अलावा फिल्म वीवन आएगी। वीवन फोर्स ऑफ द फोरेस्ट एक हॉरर थ्रिलर फिल्म है। इस फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा, तमन्ना भाटिया अहम किरदार में हैं। फिल्म को अरुनभ कुमार और दीपक कुमार डायरेक्ट कर रहे हैं। फिल्म मई 2026 को रिलीज होगी।