Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोमनोरंजन2026 में रिलीज होने वाली हैं ये हॉरर फिल्में, देख दहल जाएगा दिल, अक्षय कुमार भी करेंगे वापसी

2026 में रिलीज होने वाली हैं ये हॉरर फिल्में, देख दहल जाएगा दिल, अक्षय कुमार भी करेंगे वापसी

अब हम आपको बताने वाले हैं उन हॉरर फिल्मों के बारे में जो इस साल यानी 2026 में रिलीज होने वाली हैं। जानें इस लिस्ट में कौनसी मूवीज हैं।

Sushmeeta SemwalJan 17, 2026 03:18 pm IST
1/8

अपकमिंग हॉरर फिल्में

साल 2026 में कई फिल्में रिलीज होने वाली हैं, लेकिन उनमें से कुछ मूवीज हैं जो हॉरर होने वाली है। तो बताते हैं आपको साल 2026 में रिलीज होने वाली हॉरर फिल्मों के बारे में।

2/8

हॉरर मूवीज

दिलचस्प बात है कि इसमें कुछ फिल्में ऐसी हैं जिसके दूसरे पार्ट आने वाले हैं।

3/8

द राजा साब

जनवरी में ही द राजा साब से हॉरर थ्रिलर फिल्म की शुरुआत हुई है। इस फिल्म में प्रभास लीड रोल में हैं।

4/8

वीवन&nbsp;

इसके अलावा फिल्म वीवन आएगी। वीवन फोर्स ऑफ द फोरेस्ट एक हॉरर थ्रिलर फिल्म है। इस फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा, तमन्ना भाटिया अहम किरदार में हैं। फिल्म को अरुनभ कुमार और दीपक कुमार डायरेक्ट कर रहे हैं। फिल्म मई 2026 को रिलीज होगी।

5/8

शक्ति शालिनी

मैडॉक फिल्म प्रोडक्शन की हॉरर फिल्म शक्ति शालिनी भी एक हॉरर फिल्म है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म में अनीत पड्डा हैं।

6/8

भेड़िया 2

वरुण धवन की फिल्म भेड़िया का दूसरा पार्ट भेड़िया 2 भी इसी साल रिलीज होने की उम्मीद, लेकिन अभी इसकी रिलीज डेट अभी फाइनल नहीं हुई है।

7/8

तुम्बाड़ 2

तुम्बाड़ 2 को लेकर भी अटकलें हैं कि यह मूवी इसी साल रिलीज होगी।

8/8

हॉन्टेड 3डी

महेश भट्ट, विक्रम भट्ट और आनंद पंडित की फिल्म हॉन्टेड 3डी घोस्ट ऑफ द पास्ट भी इसी साल रिलीज होगी।

The Raja Saab Akshay Kumar