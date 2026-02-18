अमेजन प्राइम की टॉप सस्पेंस से भरी क्राइम थ्रिलर फिल्में, जिन्हें नहीं करना चाहेंगे मिस

अमेजन प्राइम वीडियो में वैसे तो हर जोनर की फिल्में और सीरीज हैं, लेकिन आपको बताते हैं इसकी टॉप सस्पेंसफुल क्राइम थ्रिलर फिल्मों के बारे में जिन्हें काफी पसंद किया गया है।
आयुष्मान खुराना की डार्क कॉमेडी फिल्म अंधाधुन देखकर आप बस हैरान ही होते रहेंगे हर सीन में। इस फिल्म को श्रीराम राघवन ने डायरेक्ट किया है। फिल्म की स्टोरी आकाश जो एक पियानिस्ट हैं, उस पर आधारित है। वह अपने म्यूजिक को समझने के लिए अंधा होने का नाटक करता है, लेकिन इसी दौरान वह एक मर्डर को देखने के चक्कर में फंस जाता है। इसके बाद जो ट्विस्ट और टर्न्स आते हैं वो आपको चौंकाती रहेगी। फिल्म में आयुष्मान के साथ तब्बू और राधिका आप्टे लीड रोल में हैं।
अनुष्का शर्मा की फिल्म एनएच 10 भी एक डार्क सस्पेंस क्राइम थ्रिलर फिल् है। इस फिल्म में मीरा की कहानी दिखाई है जो अपने पति के साथ वीकेंड पर जाती है, लेकिन उनकी लाइफ का गंदा टर्न तब आता है जब वे ऑनर किलिंग के विटनेस बन जाते हैं। मीरा के पति को मार दिया जाता है और फिर मीरा की जान मुश्किल में होती है। कैसे मीरा खुद को बचाती है यही फिल्म की स्टोरी है।
तलाश फिल्म आमिर खान, करीना कपूर खान, रानी मुखर्जी की फिल्म है। इस फिल्म में इंस्पेक्टर सुर्जन सिंह शेखावत की स्टोरी को दिखाया गया है जो एक एक्टर की मिस्ट्री डेथ का केस सॉल्व करते हैं। लेकिन इसी के साथ वह अपनी मैरिड लाइफ में भी काफी दिक्कतें झेल रहे हैं। इसमें काफी सस्पेंस और थ्रिल आते हैं जो आपका ध्यान अपनी ओर खींचती है।
अजय देवगन की फिल्म दृश्यम भी अमेजन प्राइम पर अवेलेबल है। फिल्म में विजय सलगांवकर की स्टोरी को दिखाया है जो अपनी बेटी को परेशान करने वाले एक टीनेजर लड़के के मर्डर को छिपाता है। यह फिल्म भले ही पुरानी हो गई है, लेकिन आज भी इसे सब बड़े दिलचस्पी से देखते हैं।
गुप्त एक कल्ट थ्रिलर फिल्म है। इसमें साहिल सिन्हा की स्टोरी दिखाई गई है जिसपर उसके सौतेले पिता के मर्डर का आरोप लगता है। हालांकि वह खुद को बेकसूर प्रूव करने के लिए जब खुद केस सॉल्व करता है तो उसके सामने उसके बचपन के प्यार का खतरनाक सच सामने आता है।
कहानी फिल्म की स्टोरी विद्या बाग्ची एक प्रेग्नेंट सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर है जो कोलकाता में अपने मिसिंग पति की तलाश में आती है। लेकिन वहा जाकर जो उसे पता चलता है वो जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे।
आंखें, अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन, अर्जुन रामपाल की फिल्म है। इसमें एक बड़ी हाइस्ट करते हैं। यह भी एक परफेक्ट क्राइम सस्पेंसफुल फिल्म है।