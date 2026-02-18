अमेजन प्राइम की टॉप सस्पेंस से भरी क्राइम थ्रिलर फिल्में, जिन्हें नहीं करना चाहेंगे मिस

अंधाधुन

आयुष्मान खुराना की डार्क कॉमेडी फिल्म अंधाधुन देखकर आप बस हैरान ही होते रहेंगे हर सीन में। इस फिल्म को श्रीराम राघवन ने डायरेक्ट किया है। फिल्म की स्टोरी आकाश जो एक पियानिस्ट हैं, उस पर आधारित है। वह अपने म्यूजिक को समझने के लिए अंधा होने का नाटक करता है, लेकिन इसी दौरान वह एक मर्डर को देखने के चक्कर में फंस जाता है। इसके बाद जो ट्विस्ट और टर्न्स आते हैं वो आपको चौंकाती रहेगी। फिल्म में आयुष्मान के साथ तब्बू और राधिका आप्टे लीड रोल में हैं।