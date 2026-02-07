Hindustan Hindi News
जियो हॉटस्टार की ये रोमांटिक फिल्में, वैलेंटाइन डे पर देखें पार्टनर संग, बढ़ेगा दोनों का प्यार

जियो हॉटस्टार की ये रोमांटिक फिल्में, वैलेंटाइन डे पर देखें पार्टनर संग, बढ़ेगा दोनों का प्यार

जियो हॉटस्टार पर कई जॉनर की फिल्में हैं, एक्शन, थ्रिलर, सस्पेंस और लव स्टोरीज। अब हम आपको बताएंगे जियो हॉटस्टार की रोमांटिक फिल्में के बारे में।

Sushmeeta SemwalFeb 07, 2026 09:20 pm IST
1/10

रोमांटिक फिल्में

वैलेंटाइन्स डे आने वाला है तो अगर आपको इस मौके पर अपने पार्टनर संग रोमांटिक लव स्टोरी देखनी है तो बताते हैं आपको जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम होने वाली लव स्टोरी मूवीज।

2/10

सीता रमम

दुलकर सलमान, रश्मिका मंदाना और मृणाल ठाकुर की फिल्म सीता रमम इस लिस्ट में शामिल है। इस फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। फिल्म की आईएंडीबी रेटिं 8.5 है।

3/10

अतरंगी रे

अक्षय कुमार, सारा अली खान और धनुष की फिल्म अतरंगी रे को आनंद एल राय ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म की 6.5 रेटिंग है।

4/10

शिद्दत&nbsp;

राधिका मदान और सनी कौशल की फिल्म शिद्दत एक इंटेंस लव स्टोरी मूवी है। यह फिल्म जियो हॉटस्टार पर है। इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.6 है।

5/10

वेड&nbsp;

रितेश देशमुख, जेनेलिया डिसूजा की फिल्म वेड मराठी रोमांटिक फिल्म है। इस फिल्म को काफी पसंद किया गया था। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.2 है।

6/10

तड़प

तारा सुतारिया और अहान शेट्टी की फिल्म तड़प रोमांटिक एक्शन थ्रिलर फिल्म है। इसकी आईएमडीबी रेटिंग 5.1 है।

7/10

दे दे प्यार दे

अजय देवगन, रकुल प्रीत सिंह और तब्बू की फिल्म दे दे प्यार दे में एक ज्यादा उम्र गैप वाले कपल की स्टोरी को दिखाया है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 6.5 है।

8/10

ठुकरा के मेरा प्यार

ठुकरा के मेरा प्यार फिल्म की कहानी उत्तर प्रदेश पर आधारित है, जहां अमीर घराने की लड़की को मिडल क्लास लड़के से प्यार हो जाता है। लेकिन फिर वह परिवार के दबाव में उसे धोखा देती है।

9/10

लव आज कल

दीपिका पादुकोण और सैफ अली खान की फिल्म लव आज कल को आज भी लोगों की फेवरेट मूवी में से एक है। इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 4.7 है।

10/10

कबीर सिंह

शाहिद कपूर और कियारा आडवाणी की फिल्म कबीर सिंह भी आप जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं। इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7 है।

