स्टूडेंट ऑफ द ईयर से 3 इडियट्स तक, जब रियल कॉलेज में हुई इन ब्लॉकबस्टर फिल्मों की शूटिंग

आज हम आपको उन फिल्मों के बारे में बताएंगे जिनकी शूटिंग रियल कॉलेज में हुई है। कुछ का तो जानकर आप हैरान हो जाएंगे।

Sushmeeta SemwalMar 12, 2026 06:51 pm IST
बॉलीवुड फिल्में

फिल्मों में कई बार कॉलेज सीन होते हैं और इसके लिए शूटिंग रियल कॉलेज में भी हुई हैं। तो बताते हैं आपको किस फिल्म की शूटिंग किस कॉलेज में हुई है।

स्टूडेंट ऑफ द ईयर&nbsp;

आलिया भट्ट, वरुण धवन, सिद्धार्थ मल्होत्रा की डेब्यू फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर की शूटिंग दिल्ली के एफआर आई में हुई थी। एफआरआई का पूरा नाम देहरादून फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है।

छिछोरे

सुशांत सिंह राजपूत और श्रद्धा कपूर की हिट फिल्म छिछोरे की शूटिंग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे में हुई थी।

रॉकस्टार

रणबीर कपूर और नरगिस फखरी की फिल्म रॉकस्टार जिसे इम्तियाज अली ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म की शूटिंग सेंट स्टीफन कॉलेज में हुई थी।

3 इडियट्स

आमिर खान, आर माधवन और शरमन जोशी की फिल्म 3 इडियट्स की आधी से ज्यादा शूटिंग जिस कॉलेज में हुई है वो है इम्पीरियल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो बेंगलुरु में है।

नादानियां

खुशी कपूर और इब्राहिम अली खान की फिल्म नादानियां में जो कॉलेज की शूटिंग है वो फ्लेम यूनिवर्सिटी में हुई थी।

जाने तू या जाने ना

इमरान खान और जेनेलिया डिसूजा की फिल्म जाने तू...या जाने ना तो आप सबने देखी होगी। इसमें एक यंग कपल की स्टोरी दिखाई गई है। फिल्म में जो कॉलेज दिखा है वो मुंबई का सेंट जेवियर्स था।

2 स्टेट्स

आलिया भट्ट और अर्जुन कपूर की फिल्म 2 स्टेट्स की शूटिंग अहमदाबाद के आईआईएम (इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट) में हुई थी।

