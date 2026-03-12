स्टूडेंट ऑफ द ईयर से 3 इडियट्स तक, जब रियल कॉलेज में हुई इन ब्लॉकबस्टर फिल्मों की शूटिंग

फिल्मों में कई बार कॉलेज सीन होते हैं और इसके लिए शूटिंग रियल कॉलेज में भी हुई हैं। तो बताते हैं आपको किस फिल्म की शूटिंग किस कॉलेज में हुई है।
आलिया भट्ट, वरुण धवन, सिद्धार्थ मल्होत्रा की डेब्यू फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर की शूटिंग दिल्ली के एफआर आई में हुई थी। एफआरआई का पूरा नाम देहरादून फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है।
सुशांत सिंह राजपूत और श्रद्धा कपूर की हिट फिल्म छिछोरे की शूटिंग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे में हुई थी।
रणबीर कपूर और नरगिस फखरी की फिल्म रॉकस्टार जिसे इम्तियाज अली ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म की शूटिंग सेंट स्टीफन कॉलेज में हुई थी।
आमिर खान, आर माधवन और शरमन जोशी की फिल्म 3 इडियट्स की आधी से ज्यादा शूटिंग जिस कॉलेज में हुई है वो है इम्पीरियल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो बेंगलुरु में है।
खुशी कपूर और इब्राहिम अली खान की फिल्म नादानियां में जो कॉलेज की शूटिंग है वो फ्लेम यूनिवर्सिटी में हुई थी।
इमरान खान और जेनेलिया डिसूजा की फिल्म जाने तू...या जाने ना तो आप सबने देखी होगी। इसमें एक यंग कपल की स्टोरी दिखाई गई है। फिल्म में जो कॉलेज दिखा है वो मुंबई का सेंट जेवियर्स था।
आलिया भट्ट और अर्जुन कपूर की फिल्म 2 स्टेट्स की शूटिंग अहमदाबाद के आईआईएम (इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट) में हुई थी।