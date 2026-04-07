ये हैं हिंदी के सबसे महंगे टीवी शोज, महाभारत या नागिन नहीं ये शो नंबर 1 पर

पोरस

लक्ष्य लालवाणी शो इन दिनों बॉलीवुड में अपना कमाल दिखा रहे हैं और वह शो पोरस में नजर आए थे। लक्ष्य पहले टीवी में काम कर चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह शो 500 करोड़ के बजट में बना था। यह शो 2017 में आया था।