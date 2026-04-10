इन डायरेक्टर्स की फिल्मों ने कमाए हैं 1000 करोड़, बॉलीवुड के सिर्फ 3 नाम इसमें शामिल

एस एस राजामौली

एस एस राजामौली ने ना सिर्फ साउथ बल्कि बॉलीवुड और फिर वर्ल्डवाइड अपनी फिल्मों का कमाल दिखाया है। राजामौली की फिल्म बाहुबली 2 और आरआरआर दोनों ने 1000 करोड़ की कमाई की है। बाहुबली 2 ने 1788.06 करोड़ की कमाई की थी और आरआरआर ने 1,230 करोड़ कमाए थे।