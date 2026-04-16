ये हैं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली ए रेटेड फिल्में, सिर्फ 18 प्लस ही देख सकते हैं ये मूवीज, यह फिल्म है नंबर 1 पर

ए रेटेड फिल्में

कई फिल्में ऐसी होती हैं जो सिर्फ 18 प्लस उम्र के लोग ही देख सकते हैं यानी बच्चे नहीं देख सकते। इस फिल्म को ए सर्टिफिकेट से पास किया जाता है। चलिए बताते हैं ए रेटेड फिल्में जिन्होंने सबसे ज्यादा कमाई की।