साउथ की इन एक्ट्रेसेस ने जब बॉक्स ऑफिस पर उड़ाया तूफान, अनुष्का-सामंथा को पछाड़; यह हैं नंबर 1

महानती

दूसरे नंबर पर कीर्ति सुनेश की नेशनल अवॉर्ड विनर फिल्म महानती है। इसमें कीर्ति ने साउथ इंडस्ट्री की फेमस एक्ट्रेस का किरदार निभाया है जो अपनी पर्सनल लाइफ में काफी चीजों से गुजरती है और फिर वह डिप्रेशन में आ जाती है और शराबी भी हो जाती है। इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड 85 करोड़ रुपये की कमाई की।