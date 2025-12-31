साउथ की टॉप 10 फिल्में जिन्होंने वर्ल्डवाइड मचाया तहलका, पुष्पा 2 नहीं ये मूवी नंबर 1 पर

साउथ सिनेमा की कई फिल्में ऐसी हैं जिन्होंने वर्ल्डवाइड भी अपना कमाल दिखाया है। अब हम आपको साउथ की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों के बारे में बताते हैं।
प्रभास, अनुष्का शेट्टी, तमन्ना भाटिया और राम्या कृष्णन की फिल्म बाहुबली 2 ने वर्ल्डवाइड 1788.60 करोड़ की कमाई की थी। यह तेलुगु और तमिल भाषा की फिल्म थी।
दूसरे नंबर पर है फिल्म पुष्पा 2 जिसने वर्ल्डवाइड 1742.10 करोड़ की कमाई की थी।
तीसरे नंबर पर है फिल्म आरआरआर जो एसएस राजामौली की फिल्म है। तेलुगु में बनी इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड 1230 करोड़ की कमाई की थी।
चौथे नंबर पर आती है फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 जो सुपरस्टार यश की थी। इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड 1215 करोड़ की कमाई की थी।
इसके बाद आती है फिल्म कल्कि 2898 एडी जो तेलुगु फिल्म थी। इस फिल्म ने 1042.25 करोड़ की कमाई की थी।
छठे नंबर पर आती है कन्नड़ फिल्म कंतारा जिसने वर्ल्डवाइड 852.19 करोड़ की कमाई की थी।
फिर आती है फिल्म रोबॉट 2.0 जो तमिल फिल्म थी। इस मूवी ने 691 करोड़ की कमाई की थी।
इसके बाद आती है बाहुबली 1 जिसने वर्ल्डवाइड 650 करोड़ की कमाई की थी।
9वें नंबर पर आती है प्रभास की ही फिल्म सालार जो तेलुगु फिल्म थी। इस मूवी ने 617.75 करोड़ की कमाई की थी।
वहीं 10वें नंबर पर है फिल्म लियो जो तमिल मूवी थी। फिल्म ने 605.90 करोड़ की कमाई की थी।