साउथ की टॉप 10 फिल्में जिन्होंने वर्ल्डवाइड मचाया तहलका, पुष्पा 2 नहीं ये मूवी नंबर 1 पर

साउथ की फिल्मों ने पिछले कुछ समय से खूब तहलका मचाया हुआ है। आज हम आपको बताएंगे उन फिल्मों के बारे में जिन्होंने वर्ल्डवाइड खूब तहलका मचाया है।

Sushmeeta SemwalDec 31, 2025 02:12 pm IST
1/11

साउथ इंडियन फिल्में

साउथ सिनेमा की कई फिल्में ऐसी हैं जिन्होंने वर्ल्डवाइड भी अपना कमाल दिखाया है। अब हम आपको साउथ की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों के बारे में बताते हैं।

2/11

बाहुबली 2

प्रभास, अनुष्का शेट्टी, तमन्ना भाटिया और राम्या कृष्णन की फिल्म बाहुबली 2 ने वर्ल्डवाइड 1788.60 करोड़ की कमाई की थी। यह तेलुगु और तमिल भाषा की फिल्म थी।

3/11

पुष्पा 2

दूसरे नंबर पर है फिल्म पुष्पा 2 जिसने वर्ल्डवाइड 1742.10 करोड़ की कमाई की थी।

4/11

आरआरआर

तीसरे नंबर पर है फिल्म आरआरआर जो एसएस राजामौली की फिल्म है। तेलुगु में बनी इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड 1230 करोड़ की कमाई की थी।

5/11

केजीएफ चैप्टर 2

चौथे नंबर पर आती है फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 जो सुपरस्टार यश की थी। इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड 1215 करोड़ की कमाई की थी।

6/11

कल्कि 2898 एडी

इसके बाद आती है फिल्म कल्कि 2898 एडी जो तेलुगु फिल्म थी। इस फिल्म ने 1042.25 करोड़ की कमाई की थी।

7/11

कंतारा

छठे नंबर पर आती है कन्नड़ फिल्म कंतारा जिसने वर्ल्डवाइड 852.19 करोड़ की कमाई की थी।

8/11

रोबॉट 2.0

फिर आती है फिल्म रोबॉट 2.0 जो तमिल फिल्म थी। इस मूवी ने 691 करोड़ की कमाई की थी।

9/11

बाहुबली 1

इसके बाद आती है बाहुबली 1 जिसने वर्ल्डवाइड 650 करोड़ की कमाई की थी।

10/11

सालार&nbsp;

9वें नंबर पर आती है प्रभास की ही फिल्म सालार जो तेलुगु फिल्म थी। इस मूवी ने 617.75 करोड़ की कमाई की थी।

11/11

लियो

वहीं 10वें नंबर पर है फिल्म लियो जो तमिल मूवी थी। फिल्म ने 605.90 करोड़ की कमाई की थी।

